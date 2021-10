Lutte contre la flambée des prix : le « plan B » de Tebboune

Ces dernières années, le pouvoir d’achat des Algériens connaît sa plus forte chute. En plus de la dégradation de la valeur du salaire moyen ; le citoyen fait face à une flambée sans précédente des produits à larges consommations.

Ce dimanche 31 octobre ; la problématique de la hausse des prix alimentaires s’est une nouvelle fois invitée à la réunion du conseil des ministres présidée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir déclaré « la guerre » aux spéculateurs en ordonnant l’élaboration d’une loi les incriminant (jusqu’à 30 ans de prison), le chef de l’État est revenu aujourd’hui avec un nouveau plan.

Vers la relance de l’importation de certains produits alimentaires

Outre la loi incriminant les spéculateurs, le président Tebboune a dévoilé, lors de la réunion d’aujourd’hui son « plan B » qui vise, selon lui, à préserver le pouvoir d’achat des Algériens.

En effet, le chef de l’État pourrait relancer « exceptionnellement » l’importation afin d’inonder le marché des produits objet de spéculation, dont les produits de large consommation et les viandes blanches. Avec cette stratégie, le président Tebboune prévoit préserver le pouvoir d’achat ainsi qu’une stagnation des prix.

« Il faut résoudre les préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l’agriculture et lutter contre la hausse des prix, même si l’on doit recourir à l’importation, à titre urgent et exceptionnel, pour préserver le pouvoir d’achat« , a lancé le chef de l’État lors de la réunion ; insistant sur la prise en charge des questions liées aux préoccupations des citoyens.