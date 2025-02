Lutte contre la drogue en Algérie : nouvelles initiatives du ministère

La consommation de drogues en Algérie est devenue une préoccupation majeure pour les autorités et la société civile. Face à l’ampleur de ce phénomène, le gouvernement a mis en place diverses initiatives pour sensibiliser la population aux dangers des stupéfiants et promouvoir des actions préventives.

Le 22 février 2025, le ministère de la Culture et des Arts a inauguré une série de programmes culturels, intellectuels et littéraires à travers la Bibliothèque nationale et les bibliothèques de lecture publique sur l’ensemble du territoire national. Ces programmes visent à sensibiliser le public aux dangers des drogues et à renforcer la conscience collective sur leurs effets néfastes.

Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la drogue et la toxicomanie, l’Algérie a collaboré avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour la région MENA. Cette collaboration a conduit au lancement du programme “Youth4Impact”, axé sur la mobilisation des jeunes dans la prévention et la lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants. 

Des journées d’information, telles que celle organisée par l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) en décembre 2024, réunissent divers acteurs nationaux, corps de sécurité et associations de la société civile pour discuter des moyens de prévention et de lutte contre la drogue.

Situation actuelle de la consommation de drogues en Algérie

Les données récentes indiquent une augmentation préoccupante de la consommation de drogues en Algérie. Selon l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), le cannabis reste la substance la plus consommée, suivie des psychotropes. Cette tendance touche diverses catégories sociales, y compris les jeunes et les étudiants.

La proximité géographique avec le Maroc, l’un des plus grands producteurs de cannabis au monde, fait de l’Algérie une zone de transit privilégiée pour cette drogue. Cette situation facilite l’accès et la disponibilité des stupéfiants sur le marché national.

La hausse de la consommation de drogues entraîne des répercussions significatives sur la santé publique, notamment une augmentation des cas de dépendance et des problèmes de santé mentale. De plus, elle contribue à l’augmentation de la criminalité et des comportements antisociaux, affectant ainsi la cohésion sociale.1. Renforcement de la prévention

Il est essentiel de multiplier les campagnes de sensibilisation ciblant particulièrement les jeunes, afin de les informer des dangers liés à la consommation de drogues et de promouvoir des modes de vie sains.

Amélioration de la coordination intersectorielle

Une collaboration accrue entre les différents ministères, les forces de sécurité, les institutions éducatives et les organisations de la société civile est nécessaire pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies efficaces de lutte contre la drogue.

Le développement de centres spécialisés dans le traitement et la réhabilitation des toxicomanes est crucial pour offrir un soutien adéquat aux personnes affectées et faciliter leur réinsertion sociale.

Ainsi, la lutte contre la consommation de drogues en Algérie requiert une approche globale, combinant prévention, répression et prise en charge thérapeutique. Les efforts concertés des autorités, des institutions et de la société civile sont indispensables pour endiguer ce fléau et préserver la santé et le bien-être de la population.