Lutte contre la corruption : Tebboune réitère son engagement

À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, coïncidant avec la date du 9 décembre, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien.

Dans un message posté sur Twitter ce vendredi soir, le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est félicité du chemin parcouru en termes de lutte contre la corruption et a réitéré son engagement à poursuivre ce combat. « Nous avons fait de grands pas ensemble dans la lutte contre la corruption et la responsabilisation des corrompus. Et nous sommes toujours fidèles à cet engagement », a tweeté ce vendredi, 9 décembre 2022, le Président de la République.

Tebboune appelle les Algériens à poursuivre le combat contre la corruption

Dans son message, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, le Président Tebboune n’a pas manqué d’appeler les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son poste, à poursuivre le combat contre la corruption. « J’appelle les Algériennes et les Algériens, chacun à partir de son poste, en cette Journée internationale de lutte contre la corruption, à poursuivre le combat », a encore écrit le Président Tebboune.

قطعنا معًا أشواطًا كبيرة، في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولا نزال بالعهد ملتزمين..أدعو الجزائريات والجزائريين، كل من موقعه، في هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى مواصلة المعركة. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 9, 2022

Dans ce même contexte, il convient de rappeler qu’hier, jeudi 8 décembre 2022, a eu lieu le Colloque international sur la politique de lutte contre la corruption et la moralisation de la vie publique en Algérie à Alger. En effet, l’organisation de ce Colloque intervient à l’initiative de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, et ce, sous le haut patronage du président de la République.

D’ailleurs, il s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, sous le thème « 20 ans après la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption : vers un monde uni contre la corruption ».