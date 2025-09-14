Lutte contre la corruption en Algérie : que prévoit le nouveau cadre légal et institutionnel ?

La Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption a annoncé la mise en place d’un nouveau référentiel juridique et institutionnel destiné à encadrer la lutte contre ce phénomène en Algérie.

Ce guide, présenté comme un outil complet, vise plusieurs publics. Agents publics, experts, universitaires, journalistes, acteurs de la société civile et chercheurs.

Conçu comme un manuel pratique, il rassemble l’ensemble des textes relatifs à la prévention et à la répression de la corruption. On y trouve notamment les dispositions relatives à l’incrimination des actes de corruption, aux mécanismes de lutte contre le blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Ce travail met aussi en avant les missions et compétences des organes de contrôle nationaux, en premier lieu la Haute autorité elle-même.

Comprendre le nouveau référentiel anti-corruption en Algérie

L’un des objectifs majeurs de ce référentiel est de permettre aux agents publics de mieux comprendre et appliquer les règles en vigueur. La Haute autorité souhaite ainsi renforcer les compétences des fonctionnaires en matière de prévention. Et ce, en leur donnant les moyens d’identifier les risques et d’adopter des pratiques conformes à la loi.

Selon l’institution, ce guide facilite la compréhension et l’application du dispositif légal et institutionnel, tant au niveau national qu’international. Il contribue également à l’unification des concepts et pratiques liés à la lutte contre la corruption. Cela permet de garantir une meilleure cohérence dans l’action des différentes administrations et organismes publics.

Guide anti-corruption : une présentation méthodique du cadre légal algérien

Le document passe en revue, de manière détaillée, la législation nationale spécifique à la lutte contre la corruption. Il met en exergue la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, les textes qui la complètent. Ainsi que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Haute autorité insiste sur la dimension méthodique de ce travail. Qui ne se limite pas à une compilation de textes. L’objectif est de proposer une lecture claire et structurée du cadre juridique. Afin qu’il devienne un véritable outil de référence pour les praticiens, les institutions publiques et les chercheurs.

Une démarche tournée vers la transparence et la cohérence

En publiant ce référentiel, la Haute autorité entend promouvoir une approche intégrée de la lutte contre la corruption en Algérie. Elle met en avant la nécessité d’harmoniser les pratiques et de renforcer la transparence dans les institutions publiques.

Le guide constitue ainsi une base de travail pour tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine. En centralisant les textes et en clarifiant leur articulation, il vise à soutenir une mise en œuvre plus efficace des politiques de prévention et de répression.

En somme, la publication de ce cadre juridique et institutionnel marque une étape supplémentaire dans l’effort engagé par l’Algérie pour renforcer la lutte contre la corruption.