Lutte contre la corruption : 2 nouvelles directives de Tebboune

Le chef de l’État a présidé aujourd’hui, 02 janvier 2022 un conseil des ministres lors duquel plusieurs sujets ont été évoqués.

Parmi les préoccupations de ce conseil figurent notamment la lutte contre la corruption, le droit syndical, les mairies sans maires, la création de nouvelles lignes de transport et enfin les jeux méditerranéens qui vont se tenir à Oran.

Le président Tebboune a spécialement accordé une grande importance à la lutte contre la corruption, en adoptant une panoplie de mesures, mais il a également donné des directives afin de bien gérer les communes ou les élections locales n’ont pas pu aboutir à l’élection d’un représentant.

Le principe « d’où avez-vous obtenu cela » en pratique

Concernant la lutte contre la corruption, et dans le cadre de l‘organisation de l’Autorité nationale suprême pour la transparence, la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que de sa composition et ses pouvoirs, le président Tebboune a donné deux nouvelles directives. Le chef de l’État a spécialement ordonné de « se concentrer sur le travail préventif pour lutter contre la corruption, en commençant par définir des conditions nouvelles et précises dont la tache sera de régir l’annonce des accords et des appels d’offres dans la presse », lit-on sur le texte du communiqué de la présidence rendu public, aujourd’hui.

En deuxième lieu, le président Tebboune a ordonné de « créer un nouvel organe dont la tache sera d’enquêter sur les manifestations de la richesse chez les employés du secteur public ». Ces enquêtes ne feront pas d’exception, précise le même communiqué qui explique que « des mesures légales strictes » vont être mises en place afin de « lutter contre la corruption, conformément au principe « d’où avez-vous obtenu cela ».