Lutte contre la contrebande : saisie de plus de 8 500 pétards à Bordj Bou Arreridj à la veille du Mawlid
À la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui, la brigade mobile des douanes de Bordj Bou Arreridj a saisi plus de 8500 pétards et feux d’artifice. Les contrebandiers cachaient ces produits parmi des bougies et de l’encens.
Cette opération intervient alors que la Protection civile multiplie les mises en garde contre les dangers de ces produits, à travers une campagne nationale de sensibilisation.
Une opération douanière conjointe à Bordj Bou Arreridj
La brigade mobile des douanes de Bordj Bou Arreridj a mené une opération de terrain. Elle a agi en coordination avec la compagnie de sécurité routière de la Gendarmerie nationale.
Cette action s’inscrit dans un programme commun de lutte contre la contrebande et le trafic illicite de pétards et de feux d’artifice, déployé à l’occasion du Mawlid Ennabaoui.
Les agents ont installé des barrages réglementaires. Ils ont fouillé plusieurs véhicules. Ces contrôles ont permis de saisir 8592 unités de pétards et de feux d’artifice, de différents types et tailles.
Les douaniers ont aussi saisi les moyens de transport utilisés pour leur acheminement. Ils ont également récupéré plus de 13 400 bougies et bâtons d’encens de diverses natures : les contrebandiers utilisaient ces produits pour dissimuler la marchandise frauduleuse.
Cette opération renforce l’action conjointe entre les équipes opérationnelles et les services de sécurité, à l’approche des festivités religieuses. Elle vise à endiguer la contrebande de matières pyrotechniques. Elle cherche aussi à limiter les risques pour la sécurité et la santé publique.
La Protection civile met en garde contre les pétards et les bougies
Parallèlement à cette opération douanière, la Direction générale de la Protection civile a renouvelé ses avertissements. Elle met en garde contre l’usage anarchique des pétards, des feux d’artifice et des bougies. Les enfants apprécient particulièrement ces pratiques pendant les festivités du Mawlid. Elles peuvent pourtant provoquer des blessures, des brûlures et des incendies.
Les services de la Protection civile déconseillent tout tir de pétards à proximité des personnes, des véhicules, des hôpitaux et des parkings. Ils déconseillent aussi leur usage près des forêts et des espaces verts. Une étincelle peut en effet déclencher un incendie qui se propage rapidement.
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La Protection civile appelle également à la prudence dans la manipulation des bougies à l’intérieur des habitations. Elle recommande de ne jamais les laisser allumées sans surveillance. Elle conseille aussi de ne pas les placer près de matières inflammables. La prévention incombe également aux parents. Il leur revient d’empêcher leurs enfants d’utiliser des pétards et de les sensibiliser aux dangers de ces produits.
Une campagne nationale de sensibilisation jusqu’au Mawlid
Face au bilan récurrent des années précédentes, marqué par de nombreuses blessures liées à l’usage imprudent des produits pyrotechniques, la Direction générale de la Protection civile tire à nouveau la sonnette d’alarme.
Des responsables du secteur ont rappelé l’urgence d’adopter des comportements responsables lors de ces festivités traditionnelles.
Pour pallier ces risques, une vaste campagne nationale de sensibilisation de proximité a été déployée dès le 20 août. Celle-ci se poursuivra jusqu’à une semaine après la célébration du Mawlid Ennabaoui, avec un accent particulier mis sur la sécurité des enfants et la protection des foyers. L’objectif phare reste d’ancrer une véritable culture de la prévention au sein de la société.
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Enfin, les services de secours rappellent qu’en cas d’incident, les citoyens sont invités à contacter immédiatement le numéro d’urgence 14 ou le numéro vert 1021, en veillant à fournir la localisation exacte et la nature du sinistre afin de garantir une prise en charge rapide et efficace.