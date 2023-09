Lutte contre hausse des prix et spéculation : plafonner les marges bénéficiaires (Zitouni)

Lors de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023/2024 au Conseil de la nation hier, le lundi 4 septembre 2023, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a souligné que » la lutte contre la spéculation se poursuivra, non seulement à travers un traitement purement sécuritaire et juridique, mais aussi par un traitement économique parallèlement à la stricte application de la loi ».

Précisant, à cet égard, que la disponibilité et la préservation de la production nationale contribuaient également à endiguer la spéculation, considérant que la « lutte contre ce phénomène est aussi une approche participative entre les commerçants, les associations professionnelles, les producteurs et les industriels ».

Le ministre a estimé que les prix des produits de large consommation sur le marché local sont relativement bas « par rapport aux marchés internationaux, d’autant que l’Etat subventionne ces produits ».

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire de l’Assemblée populaire nationale, Zitouni a affirmé que le ministère œuvrait à élaborer une série de décisions visant à plafonner les marges bénéficiaires de certains produits de large consommation.

Le ministre du Commerce affirmé que ces décisions découlaient des lois de la République, notant que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations visait à les généraliser sur divers matériaux de large consommation.

Zitouni souhaite encourager à produire localement

Par ailleurs, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a affirmé, que l’encadrement des importations visait à servir la production et l’économie nationales notamment après l’installation du Conseil supérieur de régulation des importations par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.