Lutte antiterroriste : décès du Caporal Sellaoui Samir

Dans un communiqué rendu public ce mercredi ; le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a fait part du décès du Caporal Contractuel Sellaoui Samir. Le défunt est tombé en martyr au champ d’honneur hier, mardi 5 juillet. Et ce, lors d’une opération de fouille et de ratissage dans la localité d’Oued Lagsab dans la commune d’El Maïne ; Secteur Militaire d’Ain Defla, en 1ʳᵉ Région Militaire. Le MDN a aussi indiqué que cette opération intervient dans le cadre de la lutte antiterroriste

Décès du Caporal Sellaoui : Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ; a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Caporal Sellaoui Samir. En effet, le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du martyr ; ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’Armée nationale populaire (ANP) ; descendante de l’Armée de libération nationale (ALN).

Dans son message ; le Président Tebboune a indiqué que le décès en martyr du Caporal Sellaoui est survenu sur le champ d’honneur. Alors qu’il combattait les terroristes à Ain Defla. Notant, dans ce même sens, qu’il rejoindra nos valeureux martyrs.

En cette douloureuse circonstance ; le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’ANP ; a aussi présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt. Priant Allah Le Tout-Puissant de lui Accorder Sa Sainte Miséricorde ; et de l’accueillir en Son Vaste Paradis. Et à prêter force et courage à la famille et aux proches du martyr ; a encore indiqué le MDN.