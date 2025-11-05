Lutte antidrogue, santé et agriculture : Sifi Ghrieb trace la feuille de route du gouvernement

Le Premier ministre Sifi Ghrieb a présidé, ce mercredi 5 novembre 2025, une importante réunion du gouvernement consacrée à plusieurs dossiers clés liés à la santé publique, à la prévention contre la drogue et à la gestion du foncier agricole.

Dès l’ouverture de la séance, les membres du gouvernement ont poursuivi l’examen de deux projets de décrets exécutifs déjà abordés lors du Conseil du 22 octobre. Le premier porte sur les conditions et modalités de dépistage de la consommation de drogues et de psychotropes au sein des établissements scolaires, universitaires et de formation. Le second concerne la prévention de la consommation de ces substances lors des recrutements dans les secteurs public et privé.

Le gouvernement adopte de nouvelles mesures contre la drogue et pour la réforme du secteur de la santé

Ces deux textes s’inscrivent dans la stratégie nationale 2025-2029 de lutte et de prévention contre la drogue, adoptée pour protéger les jeunes générations et les milieux professionnels contre une menace en constante évolution. Le gouvernement entend, par ces mesures, instaurer un dispositif préventif efficace au sein des écoles et des entreprises, tout en renforçant la détection précoce et l’accompagnement des personnes concernées.

La réunion a également abordé un autre dossier d’envergure : la réorganisation de l’investissement privé dans le domaine de la santé. Un exposé a permis de mettre en avant la croissance soutenue du secteur privé, ainsi que la nécessité de mieux encadrer son développement à travers un cadre législatif et réglementaire adapté.

L’exécutif souhaite, à ce titre, encourager les investisseurs privés à s’inscrire dans une logique de complémentarité avec le secteur public, afin de renforcer l’offre de soins et d’améliorer l’accès des citoyens aux services médicaux.

Le gouvernement fixe ses priorités pour 2025

Les autorités affirment que cet encadrement vise à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs tout en garantissant la qualité et la sécurité des prestations de santé. Le gouvernement réitère ainsi sa volonté d’intégrer pleinement le secteur privé dans la stratégie nationale de santé, en l’accompagnant par des mesures incitatives et un suivi institutionnel renforcé.

Enfin, le Conseil s’est penché sur la régularisation du foncier agricole appartenant au domaine privé de l’État. Ce chantier, mené sous la supervision du président de la République, vise à faciliter l’exploitation des terres agricoles et à accélérer la récupération des parcelles non exploitées. Des commissions locales seront mises en place dans chaque wilaya et daïra pour suivre l’avancement de cette opération et améliorer la coordination entre les différentes administrations.

À travers ces décisions, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger la jeunesse, moderniser le système de santé et optimiser la gestion du foncier agricole, trois priorités inscrites au cœur de sa feuille de route pour le développement national.