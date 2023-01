Lutte anti-islamophobie: le Canada nomme sa 1re représentante spéciale

Après avoir enregistré plusieurs attaques ciblant les communautés musulmanes, le Canada a nommé ce jeudi, 26 janvier 2023, sa toute première conseillère chargée de la lutte contre l’islamophobie.

En effet, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé ce jeudi la nomination de la journaliste et activiste Amira Elghawaby à titre de première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

« L’islamophobie, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes sont inacceptables et n’ont pas leur place dans notre pays (le Canada). Le gouvernement du Canada soutient les communautés musulmanes à travers le pays et réaffirme son engagement à agir pour dénoncer et combattre l’islamophobie, la violence motivée par la haine et la discrimination systémique, peu importe l’endroit et le moment où elles se manifestent », a indiqué un communiqué du Premier ministre canadien.

Islamophobia and discrimination are unacceptable. Period. Today, we’re appointing @AmiraElghawaby as Canada’s first Special Representative on Combatting Islamophobia to help end this hate – and to build a better future for everyone. More here: https://t.co/revaJmTvAa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 26, 2023

Canada : qui est Amira Elghawaby ?

D’après le même communiqué, « Amira Elghawaby est une journaliste primée et une militante des droits de la personne ». En effet, elle est « membre fondatrice du conseil d’administration du Réseau canadien anti-haine et ancienne membre du conseil d’administration du Silk Road Institute, elle a mené une longue carrière en appuyant des initiatives visant à contrer la haine et à promouvoir l’inclusion ».

« Elle dirige actuellement les communications stratégiques et les campagnes de la Fondation canadienne des relations raciales et est membre du Groupe consultatif sur la transparence de la sécurité nationale », a souligné le communiqué du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

À l’issue de sa nomination à titre de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie, « Amira Elghawaby agira en tant que porte-parole, conseillère, experte et représentante afin de soutenir et d’améliorer les efforts du gouvernement fédéral dans la lutte contre l’islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l’intolérance religieuse ».

Ainsi, « elle va favoriser la sensibilisation aux identités diverses et intersectionnelles des musulmans au Canada et conseillera le gouvernement dans l’élaboration de politiques, de propositions législatives, de programmes et de règlements inclusifs qui reflètent leurs réalités ». Et ce, en vue « de promouvoir le respect de l’équité, de l’inclusion et de la diversité, en plus de mettre en valeur les vastes contributions que les personnes musulmanes apportent au tissu national de notre pays ».

« L’islamophobie est une expérience vécue par les communautés musulmanes de notre pays, et elle exige une action constante. Le gouvernement du Canada demeure inébranlable dans sa volonté de lutter contre la haine, le racisme et la discrimination. Ensemble, nous pouvons bâtir un meilleur avenir pour tous », a conclu le même communiqué.