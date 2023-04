Lutte anti incendies, révision pensions de retraite… : les ordres de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le dimanche 30 avril 2023 une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République.

La réunion du Conseil des ministres a été consacrée à des projets de loi relatifs à la protection et à la préservation des terres de l’Etat, aux conditions et modalités d’octroi du foncier économique destiné à l’investissement, à l’organisation de la profession d’huissier de justice, en sus d’un exposé portant sur les mesures préventives pour faire face aux incendies durant l’été, et un autre sur la protection sociale des professionnels de la pêche, selon le communiqué.

Pour ce qui est des incendies, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné l’acquisition de 6 avions bombardiers d’eau pour la lutte contre les incendies.

Par ailleurs, le Chef de l’Etat a aussi ordonné une révision annuelle des pensions de retraite chaque 1er mai de chaque année.

En outre, il a aussi a officiellement ordonné de rallonger les congés de l’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Adha à 3 jours au lieu de 2, en rajoutant que cela sera applicable à partir de l’Aïd el-Adha à venir.