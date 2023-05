Lutte anti incendies en Algérie – retard réception des bombardiers d’eau russes : voici les raisons

Le ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a révélé jeudi dernier à Alger l’achat d’un avion bombardier d’eau et la location prochaine de six autres appareils. Il revient aussi sur les raisons qui expliqueraient le retard lié à la récéption des bombardiers russes.

Selon l’APS, au cours d’une séance plénière du Conseil de la nation, présidée par Salah Goudjil, président de cette institution parlementaire, M. Merad a indiqué que le ministère de la Défense nationale a entamé les procédures pour acquérir quatre avions russes.

La réception de ces derniers a été retardée en raison des conséquences de la crise en Ukraine. Un de ces avions devrait être livré dans les semaines à venir, tandis que six autres seront affrétés avec une équipe technique. Par ailleurs, un appel d’offres sera lancé pour l’achat de six véhicules supplémentaires de lutte contre les incendies, conformément aux instructions du président de la République.

Renforcement des capacités humaines et matérielles

En abordant la question de l’évaluation des aptitudes des services de la Protection civile et de la Direction générale des forêts pour la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, le ministre a mis en avant les efforts déployés par son département pour accroître les ressources humaines et matérielles de la Protection civile.

L’objectif principal est de mettre à disposition des spécialistes compétents et les moyens requis pour mener à bien leurs missions, tout en garantissant une présence équilibrée de ces unités sur l’ensemble du territoire national.

Le ministre a également évoqué la mise en place de 50 équipes d’intervention d’urgence spécialisées dans les opérations de sauvetage sous les décombres, rassemblant plus de 5 000 personnes impliquées. De plus, d’autres équipes dédiées à la recherche et au sauvetage en zone urbaine (composées de 86 membres par unité) ont été créées.

Le dispositif a été renforcé par l’ajout de groupes spécialisés, y compris des unités cynotechniques, répartis dans 26 régions. Des groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu dangereux (GRIMP) ont été déployés dans 24 régions, ainsi que 20 unités d’intervention dédiées aux incidents radiologiques, chimiques et biologiques. La flotte aérienne comprend plus de 20 pilotes et 87 techniciens-pilotes.

Mobilisation des services forestiers et utilisation de technologies innovantes

En ce qui concerne la lutte contre les incendies, plus de 765 unités d’intervention de la Protection civile sont déployées annuellement dans les zones forestières, aux côtés de 65 colonnes mobiles composées de 3 770 membres équipés de 650 camions anti-incendie de tous types, en plus de 6 hélicoptères appartenant au groupement aérien de la Protection civile.

Le ministre a évoqué l’évaluation des services forestiers et la campagne annuelle de prévention. La Direction générale des forêts (DGF) dispose de ressources pour lutter contre les incendies, incluant 387 tours de contrôle, 544 brigades mobiles, 748 ateliers et 8 294 agents équipés de divers moyens. Le Haut commandement de la Gendarmerie nationale participera aux côtés de la Protection civile et des services de forêts, en mobilisant 22 hélicoptères.

Dix aires d’atterrissage pour hélicoptères ont été aménagées et des drones locaux seront utilisés pour surveiller et prévenir les incendies de forêt.