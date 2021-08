Lutte anti-covid : Numidia Lezoul répond à ses détracteurs

La lutte contre le coronavirus que l’Algérie mène actuellement a poussé certains artistes et personnalités à devenir des leaders d’opinion en ces temps de crise.

En effet, les campagnes de solidarités et les collectes de dons ont bénéficié d’une surmédiatisation énorme. Les réseaux sociaux ont été bombardés de publications portant sur les aides apportées par la diaspora algérienne, la contribution des acteurs économiques ainsi que celle de la société civile. Sans Facebook, Instasgram et Youtube, ces initiatives n’auraient jamais connues un tel succès.

Cependant, on ne peut pas évoquer les réseaux sociaux sans parler des « influenceurs » notamment la comédienne et chanteuse algérienne Numidia Lezoul qui s’est démarquée par son engagement et ses actions caritatives pendant cette pandémie. Il convient de rappeler que cette dernière a joué un rôle majeur dans la diffusion et la promotion de la cagnotte lancé par le collectif Algerian Medical Network. Grâce à ses nombreux abonnés et son pouvoir d’influence, Numida Lezoul a participé au succès de cette initiative qui permis de doter les structures sanitaires de matériels médical.

L’influenceuse répond à ses détracteurs

Outre son rôle dans la promotion de cette cagnotte, la jeune comédienne collabore en permanence avec des associations locales afin de distribuer les différentes aides aux personnes les plus touchées par cette pandémie. Ainsi, la jeune comédienne à dépenser son propre argent pour l’achat de matériels médicaux notamment des concentrateurs d’oxygène.

En partageant des photos et vidéos sur ces actions caritatives et ses déplacements via ses réseaux sociaux notamment Instagram, l’influenceuse s’est faite largement attaquer et critiquer par des internautes qui lui reprochent le fait de tous montrer. Pour ces derniers, les actions caritatives doivent être menées en toute discrétion sans le crier sur les toits.

Cependant, Numidia Lezoul n’est pas du même avis. Cette dernière n’a pas hésité à qualifier ses détracteurs de « mauvaises langues », tout en précisant que partager ses initiatives sur les réseaux sociaux poussera les gens a adopter le même comportement. Selon l’influenceuse qui a tendance à communiquer avec sa communauté sur tous les sujets, les actions caritatives doivent être mises en avant dans le but d’encourager les autres à adhérer et participer à leurs tours à ces campagnes de solidarité.