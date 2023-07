Lutte anti corruption : l’important appel du premier ministre au sujet des fonds détournés (vidéo)

Ce samedi 15 juillet 2023, le Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à Alger, a accueilli la cérémonie du lancement de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (2023-2027).

Une cérémonie que le premier ministre, Aimene Benabderrahmane, a présidé. Sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les travaux de ce forum ont commencé cette matinée. Un forum que la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption organise.

Ainsi, « quelque 350 représentants d’entreprises publiques, du secteur économique, public et privé, et de la société civile, ainsi que des délégations étrangères de pays amis et frères, prennent part à cet événement » précise l’APS.

Lutte contre la corruption en Algérie : ce que le premier ministre a dit

Le premier ministre, Aimene Benabderrahmane, et lors de son allocution, a lancé un appel, « aux différents pays et autres partenaires à prêter main forte à l’Algérie dans sa quête de récupérer les fonds détournés à l’étranger. » dit le premier ministre algérien.



M. Aimene Benabderrahmane, a, en outre, indiqué que, « Il est inconcevable que les pays qui nous demandent de lutter contre la corruption soient le dernier rempart pour ces personnes qui ont détourné les fonds. Ces pays doivent nous épauler. » ajoute-t-il.