L’USS Roosevelt à Alger : une coopération sécuritaire renforcée entre l’Algérie et les États-Unis

Le destroyer américain USS Roosevelt (DDG 80) a accosté ce dimanche 12 octobre au port d’Alger pour une visite de routine, marquant une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Algérie. Cette escale illustre la coopération continue en matière de sécurité et l’amitié durable qui unissent les deux nations.

Sous le commandement du capitaine Jared Carlson, l’équipage de l’USS Roosevelt prendra part à une série d’activités destinées à approfondir la collaboration bilatérale et à encourager les échanges culturels.

Au programme : des rencontres avec des officiers militaires algériens de haut rang, des visites de monuments emblématiques de la capitale, des projets d’engagement communautaire et même des rencontres sportives amicales avec leurs homologues algériens.

Ces initiatives traduisent la volonté partagée des deux pays de bâtir des relations humaines solides, fondées sur le respect mutuel et la coopération constructive croissante.

Algérie – États-Unis : un partenariat militaire qui se consolide

La visite de l’USS Roosevelt s’inscrit dans la continuité d’une série d’échanges stratégiques entre Alger et Washington, marquée par des récentes visites militaires de haut niveau et des jalons importants dans les relations algéro-américaines, à l’instar de la venue à Alger du général de division Claude K. Tudor Jr., commandant des opérations spéciales américaines en Afrique, en septembre dernier, l’escale du USS Sherman en mai, ainsi que la signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération militaire en janvier.

Cette visite symbolise l’engagement des États-Unis en faveur de la sécurité régionale, de la coopération et de la promotion de la paix et de la stabilité. L’ambassade des États-Unis à Alger se félicite de voir les marins américains interagir avec leurs homologues algériens et les communautés locales, renforçant ainsi la coopération et le respect mutuel entre les deux nations.

Coopération militaire algéro-américaine : le général américain Claude K. Tudor Jr. en visite à Alger

Le général-major Claude K. Tudor Jr., commandant des Opérations spéciales des forces américaines en Afrique, s’est rendu à Alger le 14 septembre dernier. Cette visite officielle, annoncée par l’ambassade des États-Unis en Algérie, s’inscrivait dans le cadre du renforcement du partenariat militaire entre les deux pays.

Durant son séjour, le général-major Tudor a rencontré le général de corps d’armée Mostefa Smaali, commandant des forces terrestres algériennes. Les deux responsables ont échangé sur les moyens de consolider la coopération sécuritaire et de renforcer la coordination dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, deux enjeux majeurs pour la stabilité de la région.

Cette rencontre a marqué la première visite d’une délégation militaire américaine de haut niveau en Algérie depuis celle du commandant de l’AFRICOM en janvier 2025, une visite alors marquée par la signature d’un mémorandum d’entente historique sur la coopération militaire. Ce nouvel échange a confirmé la continuité de cette dynamique et la volonté des deux nations d’approfondir leur dialogue stratégique.

Selon l’ambassade américaine, l’Algérie demeure un acteur clé dans la sécurité régionale. Forte d’une expérience reconnue dans la lutte contre le terrorisme et le crime transnational, elle travaille étroitement avec ses voisins pour renforcer leurs capacités de défense et de sécurité.

Nommé en juin 2025 à la tête des Opérations spéciales des forces américaines en Afrique, le général-major Claude K. Tudor Jr. supervise plus de 1 900 militaires américains, ainsi que des personnels issus d’agences gouvernementales et d’institutions militaires internationales. Il dirige des opérations dans 19 pays du continent africain et en Europe, avec pour mission de promouvoir la stabilité et la coopération dans les zones les plus sensibles.