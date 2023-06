L’USM Alger remporte son premier trophée africain et écrit l’histoire

C’est fait. L’USM Alger est champion d’Afrique pour la première fois de son histoire. Au bout d’un match marathonien, les Usmistes ont glané leur première étoile continentale malgré leur défaite face aux tanzaniens de Yong Africans.

🏆 𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 🏆 🇩🇿 @USMAofficiel ecrit l’histoire et enregistre son premier titre #TotalEnergiesCAFCC. 👏 pic.twitter.com/nmgd1cm7XY — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) June 3, 2023

En effet, le dernier sprint final des Sostaras a été victorieux en dépit de la défaite 0-1. Dans une enceinte du 05 juillet décorée en rouge et noir, le club de la capitale algérienne a su souffrir pour aboutir à son objectif ultime : soulever la Coupe de la Confédération Africaine de football.

Les coéquipiers du néo-international algérien, Aimene Mahious, ont concédé un penalty très tôt dans le match. Malgré la réussite du tireur tanzanien, cette avance ne fut pas suffisante pour les visiteurs qui devaient creuser davantage l’écart.

Bénéficiant de leur victoire en première manche de cette finale de la Coupe de la CAF, 1-2, les hommes de l’entraîneur algérien, Abdelhak Benchikha, ont tenu bon jusqu’au sifflet final de la rencontre.

L’USMA sacrée de la Coupe de la CAF : une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne !

Loin de leur performance grandiose lors de la manche aller à Dar-es-Salaam, les Usmistes ont livré une prestation critiquable.

Or, compte tenu de l’enjeu de la rencontre, cette dernière prestation en finale de la Coupe de la CAF peut être tolérée par les fans des rouges et noirs puisque le plus important a été réalisé : TRIOMPHER. L’ascenseur émotionnel a atteint son paroxysme lors de cette rencontre.

Ainsi, ne profitant pas du penalty qui leur a été accordé, les joueurs de l’USMA ont étalé le suspens jusqu’au dernier souffle de la rencontre.

L’USMA a triomphé au bout du compte, attestant de la célèbre déclaration « une finale ça ne se joue pas, ça se gagne »