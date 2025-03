L’USM Alger lourdement sanctionnée par la CAF

L’USM Alger a écopé d’une lourde amende de la Commission de discipline de la Confédération africaine de football. Cette dernière a également mis en garde le club algérois en cas de récidive, allant jusqu’à sanction à huis clos pour la suite de la Coupe de Confédération CAF.

Quelques jours seulement avant de donner la réplique au CS Constantine, dans le cadre du quart de finale de la Coupe de Confédération CAF, l’USM Alger a reçu une terrible nouvelle de la CAF. En effet, la Commission de discipline de l’Instance africaine lui a infligé une lourde sanction de 200 000 dollars, a annoncé le club cet après-midi sur sa page facebook officielle.

La raison ? C’est suite à l’utilisation de fumigènes lors du match ASEC Mimosas-USMA, disputé le 5 janvier dernier à Abidjan. La Commission de discipline a considéré ça comme infraction aux lois 82 et 83 du code disciplinaire.

Pis, le club algérois devra également s’acquitter d’une autre amende de 25 000 dollars pour utilisation et jet de fumigènes lors du match face à l’ASC Jaraaf, disputé le 2 décembre dernier à Dakar. Et si on ajoute l’amende de 75 000 dollars, suite aux incidents ayant émaillé au stade Abdoulaye Wade à la fin de ce match, le montant des amendes s’accumule à 300 000 dollars, qui avoisine les 6 milliards de centimes.

Des amendes qui semblent un peu exagérées. Certains ont soupçonné ça comme une vengeance de la CAF suite au verdict favorable du TAS de Lausanne en faveur de l’USMA et la FAF concernant l’affaire des maillots de la RS Berkane.

La CAF met en garde l’USMA, le club adresse un message aux supporters

Et ce n’est pas tout ! La Commission de discipline de la Confédération africaine de football a également mis en garde l’USMA. Une récidive, que ce soit en Algérie ou à l’étranger, sera synonyme d’une lourde sanction, consistant à priver l’équipe de ses supporters pour la suite de l’épreuve africaine, c’est-à-dire jouer ses matchs à huis clos.

Face à cette situation, la direction du club algérois a adressé un message à ses supporters. « Vous avez soutenu l’équipe dans les bons comme dans les mauvais moments, représentant toujours une force avec laquelle il faut compter. Aujourd’hui, à ce tournant décisif de la compétition continentale, nous vous appelons sincèrement à poursuivre votre soutien habituel avec responsabilité et discipline », a-t-elle écrit dans son communiqué.

« L’équipe a besoin de vous, votre voix dans les tribunes est sa plus grande force. Protégeons-la de toute sanction qui pourrait la forcer à jouer sans vous, particulièrement en vue d’une éventuelle demi-finale », ajoute-t-elle.

Enfin, la direction usmiste conclut en exprimant sa confiance envers ses supporters, les exhortant à rester fidèles à leur réputation de supporters modèles et à ne pas laisser un moment d’égarement les éloigner des tribunes qu’ils ont toujours su honorer.