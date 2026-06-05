L’usine JAC passe à la production à grande échelle en Algérie : voici la gamme de véhicules au programme

Le complexe industriel JAC-Emin Auto, implanté à Tamazoura, entre dans une phase charnière après plusieurs années de préparation. Le site, porté par Emin Auto en partenariat avec JAC Motors, s’apprête désormais à passer du stade des essais à celui de la production industrielle à grande échelle.

Cette évolution a été confirmée lors d’une récente visite de suivi menée par les représentants de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), accompagnés des services des impôts, de l’urbanisme ainsi que des responsables du site. Sur place, la délégation a parcouru l’ensemble des unités de production et observé les premières opérations d’assemblage en conditions réelles.

Au cœur des installations, les chaînes de montage fonctionnent déjà partiellement. Les premiers véhicules utilitaires JAC 1040S sont en cours d’assemblage. Tandis que les lignes destinées aux autobus urbains et interurbains sont en phase de préparation. Un responsable présent sur site résume la situation en une formule directe : « Le projet est désormais une réalité industrielle tangible ».

L’usine JAC de Tamazoura : quatre lignes de production et des premières livraisons annoncées pour juillet 2026

Implantée sur 33 hectares, l’usine a finalisé l’essentiel de ses équipements et infrastructures. Quatre lignes industrielles structurent la production ; assemblage des châssis, carrosserie, peinture et finition. Les installations ont passé les contrôles de conformité aux normes de sécurité et environnementales. Le processus d’homologation des premiers véhicules produits localement est déjà en cours.

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Le camion utilitaire JAC 1040S sera le premier modèle à sortir des chaînes, avec des livraisons annoncées pour juillet 2026. Le site a déjà réceptionné près de 3 500 châssis, et 4 500 unités supplémentaires arrivent dans les prochaines semaines. L’obtention du programme prévisionnel d’importation des kits SKD est la seule étape restante avant le démarrage à grande échelle.

Une gamme étendue et une capacité de 300 véhicules par jour prévue à Tamazoura

La gamme couvre plusieurs segments du marché :

Camions utilitaires de différents tonnages, dont le JAC 1040S

Véhicules industriels spécialisés

Pick-up

Autobus et autocars pour le transport urbain et interurbain

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La fabrication des premiers bus est prévue dès septembre 2026. À terme, deux lignes principales permettront d’assembler jusqu’à 300 véhicules par jour, pour une capacité annuelle de 100 000 unités à plein régime.

Emplois, partenariats locaux, distribution et export : le modèle industriel d’Emin Auto se précise

En effet, le complexe a généré 500 emplois directs lors de sa première phase, avec des projections à 1 500 postes supplémentaires et plusieurs milliers d’emplois indirects dans la sous-traitance, la logistique et la maintenance. Trente accords ont été signés avec des fournisseurs nationaux, dont Naftal pour les huiles et lubrifiants industriels, avec un objectif d’intégration locale de 30 % à l’horizon 2030.

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Côté commercialisation, crédit bancaire, leasing, garantie cinq ans et service après-vente sont déjà au programme. Le réseau de distribution compte 25 concessionnaires agréés et devrait atteindre 45 points de vente dès septembre. À partir de 2027, 30 % de la production sera orientée vers les marchés africains.

Un membre de la délégation a conclu la visite : « Ce projet n’est pas une promesse sur une maquette mais un site appelé à créer une véritable valeur ajoutée à l’économie du pays. »

Enfin, juillet 2026 approche. Les premiers camions assemblés à Tamazoura seront bientôt sur les routes.