L’usine Fiat va renforcer sa production : 4 voitures par heure et au-delà !

Le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a fourni des nouvelles enthousiasmantes concernant l’usine Fiat en Algérie. Lors d’une annonce faite jeudi, il a révélé que l’usine produit actuellement quatre voitures Fiat 500 par heure. Ces chiffres montrent une dynamique positive dans le secteur automobile algérien.

Lors d’une audition devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, Ali Aoun, a partagé de nouvelles informations sur le projet de loi de finances 2025.

L’usine Fiat ne se limite pas à la production du modèle Fiat 500. En effet, elle fabrique également un deuxième modèle de voiture. Dans le cadre d’accords avec ses partenaires, le ministre Aoun a souligné l’ambition de doubler la production. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante tout en consolidant la présence de Fiat sur le marché algérien.

Une quatrième équipe pour accroître la production

Un accord significatif a été conclu avec le partenaire italien pour mettre en place une quatrième équipe à l’usine. Cela vise à multiplier la production et à répondre à la demande croissante sur le marché algérien. « Nous avons convenu avec les gestionnaires de l’usine de mettre en place une quatrième équipe pour intensifier le processus de production, et d’ici la fin novembre, la quantité augmentera », a déclaré le ministre.

Il a également révélé que certaines usines devraient entamer leur production prochainement, renforçant ainsi l’optimisme quant à l’avenir du secteur.

Cependant, le ministre a abordé la question préoccupante de la rareté des voitures sur le marché algérien. Il a expliqué que cette situation est le résultat de plusieurs facteurs. Quoi qu’il en soit, il est clair que des efforts considérables sont déployés pour remédier à cette lacune.

Ali Aoun réaffirme la vision « stratégique » du secteur

Ali Aoun a réaffirmé que le secteur automobile algérien évolue conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L’objectif est de créer une véritable industrie automobile dans le pays, et l’usine Fiat est déjà un pilier de cette ambition. « Nous avons démarré sur les directives du président pour créer une véritable industrie automobile, et nous avons apporté tout notre soutien à l’usine Fiat pour qu’il y ait une véritable industrie, et le projet est bel et bien en cours », a-t-il souligné.

Cette dynamique est prometteuse et pourrait encourager d’autres entreprises à investir en Algérie, stimulant ainsi l’économie locale et favorisant la création d’emplois. La croissance de l’industrie automobile est perçue comme un élément clé pour la diversification économique du pays.

