L’usine FIAT d’Oran produira 50.000 véhicules d’ici fin 2024 1.200 emplois d’ici 2026

Le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun Aoun, a annoncé aujourd’hui que l’usine FIAT, qui s’étend sur 40 hectares, répond à toutes les conditions nécessaires. Sa capacité de production atteindra 50 000 voitures d’ici fin 2024 et 90 000 d’ici fin 2026. Le projet créera 509 emplois d’ici fin 2023, augmentant à 1200 emplois d’ici fin 2026.

En effet, lors de l’inauguration du premier site de production de voitures de tourisme et utilitaires de la marque Fiat, dans la zone industrielle de Tafraoui, le ministre a souligné l’importance du projet pour renforcer la coopération économique et le partenariat entre l’Algérie et l’Italie dans le secteur de la mécanique.

De plus, le ministre a révélé que le ministère de l’Industrie vise à établir des bases solides pour le développement de l’industrie automobile en partenariat avec des experts du domaine, et il insiste sur la nécessité de créer des entreprises locales favorisant l’intégration nationale en valorisant les matières premières nationales.

Ali Aoun Aoun a affirmé que le lancement de ce projet sera suivi par d’autres répondant aux mêmes normes d’intégration et de valeur ajoutée. Attirer les investisseurs étrangers dans l’industrie automobile est une priorité majeure pour soutenir divers secteurs et stimuler l’économie nationale. Il souligne que l’Algérie, avec ses qualifications et ses ressources, peut devenir un pôle industriel d’excellence et une porte d’exportation vers l’Afrique et l’Union européenne.

Expansion du Projet et Partenariat avec Stellantis

En outre, l’Algérie a signé avec Stellantis pour l’extension du projet industriel. Le ministère de l’Industrie et Stellantis Europe ont convenu d’augmenter la capacité de production de l’usine, sous réserve de respecter les engagements convenus. La cérémonie s’est clôturée avec la remise du premier véhicule Fiat fabriqué en Algérie.

Pour conclure, ce projet marque une étape historique pour l’industrie automobile en Algérie, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et renforçant les liens économiques entre l’Algérie et l’Italie. La vision stratégique du ministère de l’Industrie témoigne de son engagement envers le développement durable et l’intégration nationale. L’avenir s’annonce prometteur pour le secteur automobile algérien.

