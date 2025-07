L’usine de dessalement Fouka 2 opérationnelle à 100 % : Voici les 3 wilayas desservies

Le groupe Sonatrach a annoncé mardi soir, dans un communiqué, l’entrée en service à pleine capacité de production de l’usine de dessalement d’eau de mer, Fouka 2, située dans la wilaya de Tipaza. Sa capacité, estimée à 300 000 mètres cubes par jour, permettra de couvrir les besoins des habitants de Tipaza, Alger et Blida.

Selon le communiqué de Sonatrach, « cette réalisation intervient après le lancement de la première phase de production partielle, suite à l’inauguration de l’usine par le Président de la République, le 22 février 2025″.

Depuis cette date, « toutes les phases expérimentales et techniques ont été achevées, y compris les tests mécaniques, le contrôle qualité, et la vérification de sa conformité aux normes de sécurité », précise la même source.

Avec la livraison de cette usine à pleine capacité opérationnelle, « Sonatrach, par l’intermédiaire de sa filiale Algerian Energy, tient ses engagements dans le cadre du premier programme national complémentaire visant à renforcer la sécurité hydrique de l’Algérie, et ce, dans un délai record ».

🟢 À LIRE AUSSI : Hydrocarbures : l’Algérie et la Mauritanie explorent un partenariat stratégique

Le projet a été réalisé « dans le cadre d’une approche nationale basée sur les compétences algériennes, qui ont prouvé une fois de plus leur capacité à maîtriser pleinement toutes les étapes de réalisation, des études à la mise en service complète ».

L’usine de dessalement d’eau de mer, Fouka 2, entre en service à pleine capacité de production

Le communiqué de Sonatrach considère l’entrée en production totale de la station Fouka 2 comme « une étape qualitative sur la voie de la réalisation de la sécurité hydrique, et une traduction concrète du succès du groupe Sonatrach à relever un défi stratégique par excellence, en mobilisant et en valorisant les ressources et expertises nationales ».

Il est à noter que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé l’inauguration de l’usine de dessalement d’eau de mer « Fouka 2 » en février dernier.

En mars dernier, le Président Tebboune a également donné le signal de la mise en service de l’usine de dessalement d’eau de mer Cap Djinet 2, dans le cadre de la stratégie de l’État visant à faire face à la crise de l’eau et à renforcer les infrastructures hydrauliques.

L’usine Cap Djinet 2 s’inscrit dans une série de projets majeurs récemment inaugurés par Tebboune, incluant également l’usine de Ras El Abyad à Ain El Karma (wilaya d’Oran) et l’usine de Koudiet Eddraouch (wilaya d’El Tarf), ce qui témoigne d’une dynamique nationale claire pour garantir la sécurité hydrique en Algérie à long terme.

À travers ces projets, l’Algérie cherche à garantir un approvisionnement durable en eau potable et à réduire sa dépendance aux ressources traditionnelles, dans le cadre d’un plan national visant à faire face à la pénurie d’eau et aux changements climatiques.