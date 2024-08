L’usine BAIC de Batna rouvre ses portes : bientôt des voitures made in Algeria à prix cassés ?

Batna, le 25 août 2024 – Une nouvelle ère s’ouvre pour l’industrie automobile algérienne. Le constructeur chinois BAIC, en partenariat avec des acteurs locaux, vient de relancer sa ligne de production, promettant ainsi de révolutionner le marché automobile national.

Son usine de Batna, désormais pleinement opérationnelle, est prête à assembler trois modèles de voitures particulières, des utilitaires légers et des petits camions. Ce qui est plus intéressant encore, BAIC Algérie vise à produire le premier véhicule électrique algérien d’ici 05 ans, répondant ainsi aux enjeux de la transition énergétique en Algérie.

D’une capacité de production annuelle de 30 000 véhicules dès la première année, soit 150 unités par jour, l’usine de BAIC est prête à répondre à une demande croissante.

Le grand atout de BAIC, selon le constructeur, réside dans ses prix particulièrement attractifs, bien en dessous de ceux des véhicules importés. BAIC assure que la qualité sera au rendez-vous, avec une garantie de 6 ans ou 160 000 kilomètres, s’appuyant sur un savoir-faire hérité d’une ancienne collaboration avec Mercedes-Benz.

Située sur une superficie de 40 000 m², l’usine de Batna est équipée des dernières technologies en matière de fabrication automobile. Elle a été conçue pour répondre aux normes les plus strictes et est en parfaite conformité avec la réglementation algérienne en vigueur.

Équipée des dernières technologies depuis 2018, l’usine a déjà connu une première phase de production entre 2018 et 2020, avant de s’arrêter temporairement.

BAIC Algérie relance la production locale et promet des tarifs imbattables

Ce redémarrage est une véritable bouffée d’oxygène pour l’économie locale. Ce projet ambitieux permettra de créer plus de 930 emplois directs et indirects. À terme, l’usine devrait employer jusqu’à 1300 personnes. Elle fonctionnera en trois équipes pour répondre à la demande et garantir une production continue.

Parallèlement à l’assemblage, BAIC Algérie prévoit d’augmenter progressivement le taux d’intégration locale (c’est-à-dire la part de composants fabriqués en Algérie), pour dépasser les 30% exigés par la réglementation dans les cinq prochaines années.

Le fabricant s’engage à travailler avec des fournisseurs algériens pour la production de certaines pièces comme les vitres, les batteries et les freins. L’objectif est de développer une industrie automobile locale forte et compétitive.

La gamme BAIC Algérie sera des plus variées, allant des citadines aux SUV en passant par les pick-up. Le constructeur chinois compte également reprendre les exportations vers la Mauritanie et la Tunisie, renforçant ainsi le rayonnement de l’industrie automobile algérienne à l’international, conformément aux contrats signés en 2018.

L’objectif est de développer les ventes à l’export pour promouvoir l’industrie automobile algérienne et générer des devises.

Avec plus de 15 000 commandes enregistrées avant même le lancement officiel, BAIC Algérie a déjà conquis une part importante du marché. Les prix devraient d’ailleurs baisser encore grâce à l’augmentation progressive du taux d’intégration locale. BAIC Algérie compte également proposer des solutions de financement pour faciliter l’accès à ses véhicules.

Le lancement de la production de BAIC en Algérie est une excellente nouvelle pour l’industrie automobile locale. Ce projet ambitieux devrait contribuer à diversifier l’offre de véhicules sur le marché algérien et à créer de la valeur ajoutée.