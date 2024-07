L’Université Djilali Liabès brille dans le classement du Times Higher Education 2024

L’Université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès vient de gravir une nouvelle marche en s’adjugeant la première place au niveau national, maghrébin et arabe dans le classement du Times des 500 meilleures jeunes universités mondiales pour l’année 2024.

Un sacre qui couronne des années d’efforts et d’engagement de la part de toute la communauté universitaire, résolument tournée vers l’excellence académique et la recherche innovante.

Cette performance remarquable est le fruit d’une stratégie ambitieuse mise en place par l’université, en étroite collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La promotion de la recherche scientifique et le développement des infrastructures universitaires ont été au cœur de cette stratégie, permettant à l’université de se hisser parmi les meilleures institutions d’enseignement supérieur du monde arabe.

Les chercheurs de l’université Djilali Liabès se distinguent par la qualité et l’originalité de leurs travaux, publiés dans des revues scientifiques de renommée internationale. Couvrant une large palette de domaines et de spécialisations, ces recherches illustrent l’engagement de l’université envers l’excellence académique et l’innovation.

L’Université Djilali Liabès brille au firmament international : première place au Maghreb et dans le monde arabe

Cette quête d’excellence s’est concrétisée grâce à la collaboration étroite de l’université avec des partenaires nationaux et internationaux. Ces partenariats ont permis de renforcer la valeur des recherches menées à Djilali Liabès et de leur donner une portée internationale.

L’université Djilali Liabès accorde une importance particulière à l’innovation et à la valorisation de la recherche. L’incubateur de l’université joue un rôle crucial en ce sens.

Depuis sa création, l’incubateur a enregistré des résultats probants, avec notamment 18 idées de projets innovants labellisés “Label” et plus de 80 brevets délivrés durant l’année universitaire 2022-2023.

Pour l’année universitaire 2023-2024, l’incubateur affiche des ambitions encore plus élevées. Vingt nouvelles idées innovantes devraient obtenir le label “Label”, démontrant ainsi le dynamisme et le potentiel de l’université Djilali Liabès en matière d’innovation.