L’université de Stanford inclut 56 chercheurs d’Algérie dans le TOP 2% des profs cités

La prestigieuse université américaine de Stanford a publié son classement annuel des chercheurs les plus cités au monde. En effet, dans un rapport publié par l’un des plus gros éditeurs mondiaux de littérature scientifique, Elservier, l’université de Stanford a dévoilé le TOP 2% des chercheurs les plus cités et les plus influents au monde de l’année 2023.

Ainsi, parmi de nombreux chercheurs et autres enseignants brillants, on trouve 56 chercheurs algériens. Un chiffre important qui atteste des efforts et de l’importance des travaux de ces chercheurs.

Basé sur des critères techniques tels que le nombre des citations et le nombre des publications, le classement de Stanford reconnaît les travaux de ces chercheurs algériens. Ces derniers, précise le rapport de Stanford des TOP 2% des chercheurs les plus cités, sont tous sous l’étendard de l’université algérienne.

23 universités algériennes intègrent un prestigieux classement

Dans le récent classement du Times Higher Education, 23 établissements universitaires algériens figurent parmi les meilleures universités du monde de moins de 50 ans.

Ainsi, suite à ce nombre important d’établissements algériens, l’Algérie réussit à décrocher la première place maghrébine, et la seconde place africaine de l’année 2023.

« Un saut de qualité » explique Hakim Harik, le président de la Commission nationale de promotion de la lisibilité et de la classification des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. En effet, le nombre des universités algériennes figurants dans ce classement était de 10 l’année dernière.