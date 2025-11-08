L’Université de Mascara remporte le prix euro-méditerranéen de l’entrepreneuriat jeunesse à Palerme

L’Université de Mascara, l’une des institutions académiques les plus dynamiques d’Algérie, s’illustre sur la scène internationale grâce à sa pépinière d’entreprises “Gardens of Babylon”. Cette initiative a été récompensée comme la meilleure initiative jeunesse en matière d’entrepreneuriat méditerranéen, mettant en lumière le rôle de l’université dans le soutien aux start-ups et à l’innovation.

La distinction a été remise lors de la cérémonie officielle du 7 novembre 2025 à Palerme, en Italie, organisée par l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) et l’Association européenne des Régions (AER). L’événement a rassemblé de nombreuses personnalités du monde académique et politique, dont M. Samir Chebbani, wali de la wilaya de Guelma, ainsi que le consul d’Algérie en Italie, soulignant l’importance de cette reconnaissance pour l’Algérie et la région méditerranéenne.

Le concours euro-méditerranéen vise à mettre en lumière les projets innovants portés par des jeunes et à encourager l’esprit entrepreneurial dans les pays de la Méditerranée. Il constitue un véritable tremplin pour les initiatives capables de générer un impact social et économique durable.

Le concours a pour principal objectif d’encourager la créativité et l’innovation parmi les jeunes porteurs de projets, en leur offrant un cadre où leurs idées peuvent se développer et être reconnues. Il vise également à valoriser les projets à fort impact social et économique, capables de répondre aux besoins et aux défis spécifiques des communautés de la région méditerranéenne.

Enfin, le concours cherche à renforcer la coopération transméditerranéenne, en créant des liens solides entre entrepreneurs, institutions et investisseurs issus de différents pays, favorisant ainsi l’échange d’expertise, le partage de bonnes pratiques et le développement de partenariats durables.

Déroulement et critères d’évaluation : comment se passe le concours ?

Le concours méditerranéen se déroule en plusieurs étapes, conçues pour identifier et récompenser les projets les plus innovants et à fort impact. Tout commence par un appel à candidatures ouvert aux jeunes porteurs de projets et start-ups de la région méditerranéenne, qui doivent soumettre un dossier complet présentant leur idée, leur modèle économique, les étapes de réalisation prévues et l’impact potentiel sur la société ou l’environnement.

Les dossiers sont ensuite examinés par un jury international composé d’experts, de responsables politiques et d’entrepreneurs expérimentés. Les projets sont évalués selon plusieurs critères essentiels : l’originalité et l’innovation, qui mesure la capacité du projet à proposer des solutions nouvelles et créatives ; la viabilité économique, reflétant le potentiel de développement et de durabilité du projet sur le marché ; l’impact social et environnemental, qui évalue la capacité du projet à améliorer concrètement la vie des communautés ; et enfin, le potentiel de collaboration transméditerranéenne, favorisant les échanges et les partenariats entre différents pays de la région.

Les projets retenus à cette première phase sont ensuite présentés oralement devant le jury, parfois accompagnés de prototypes ou de démonstrations concrètes. Ces présentations permettent au jury de juger la clarté, la faisabilité et le potentiel d’innovation des projets.

À l’issue de ces délibérations, les lauréats sont sélectionnés et récompensés lors d’une cérémonie officielle. Dans ce cadre très compétitif, le projet “Gardens of Babylon” s’est distingué grâce à sa capacité à accompagner concrètement les start-ups, à soutenir les étudiants innovateurs et à proposer une approche structurée et professionnelle de l’entrepreneuriat.

Ce processus rigoureux garantit que les projets les plus prometteurs et à fort impact sont valorisés, tout en offrant aux participants une visibilité internationale et des opportunités de collaboration avec des partenaires méditerranéens.

Gardens of Babylon : La pépinière d’entreprises, levier d’innovation et impact régional

La pépinière d’entreprises de l’Université de Mascara joue un rôle central dans cette réussite. Elle accompagne les étudiants et jeunes diplômés dans toutes les étapes de leurs projets : formation, mentorat, conseils stratégiques et accès à des réseaux professionnels. Plusieurs start-ups innovantes ont déjà émergé grâce à cet accompagnement, consolidant la réputation de l’université comme pôle d’excellence pour l’entrepreneuriat et l’innovation en Algérie.

Les félicitations ont été adressées à l’ensemble de l’équipe du projet, ainsi qu’au directeur de la pépinière, M. Ben Oumer Bakhti, pour ce succès mérité. L’université a également remercié tous ceux qui ont contribué à cette réussite, réaffirmant son rôle dans le développement économique régional et la promotion de l’innovation à l’échelle internationale.

Cette distinction constitue non seulement un honneur pour l’Université de Mascara, mais également un encouragement à poursuivre la coopération méditerranéenne, soutenir les projets innovants et créer un environnement propice à l’émergence de start-ups à fort impact, confirmant ainsi la position de l’université comme leader académique dans l’entrepreneuriat.