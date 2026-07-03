Cette université de la formation continue algérienne décroche une prestigieuse certification internationale

L’Université de la formation continue (UFC) « Didouche Mourad » franchit une nouvelle étape dans sa démarche de modernisation. L’établissement a annoncé, jeudi, avoir obtenu la certification internationale ISO 9001:2015, une reconnaissance qui atteste de la conformité de son système de management de la qualité aux standards internationaux.

Cette distinction intervient à l’issue d’un processus d’évaluation rigoureux, marqué par la réussite de l’ensemble des audits internes et externes menés auprès de l’université.

Dans un communiqué, l’Université de la formation continue a précisé que son siège a accueilli la réunion de clôture de l’audit externe, au cours de laquelle l’attribution officielle de la certification ISO 9001:2015 a été annoncée.

Selon le même communiqué, cette certification vient récompenser les efforts déployés par l’établissement pour mettre en place un système de management de la qualité conforme aux exigences internationales. L’université a ainsi franchi avec succès toutes les étapes des audits internes et externes, condition indispensable à l’obtention de cette norme de référence.

Les experts chargés de l’évaluation ont également salué le haut niveau de performance de l’université, mettant en avant plusieurs points forts qui soutiennent sa démarche d’amélioration continue et son engagement en faveur de l’excellence.

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Une distinction saluée par le ministère de l’Enseignement supérieur

À l’occasion de cette distinction, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a adressé ses félicitations à l’Université de la formation continue « Didouche Mourad », saluant l’obtention de la certification internationale ISO 9001:2015 à l’issue de l’audit externe.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux officiels, le ministre a souligné que cette certification s’inscrit dans la vision de l’État visant à bâtir une université moderne, capable de produire à la fois des connaissances et de la richesse, tout en répondant aux exigences et aux mutations du monde contemporain.

Cette reconnaissance internationale témoigne ainsi de l’engagement de l’établissement en faveur de l’amélioration continue de ses performances, du renforcement de sa gouvernance et de l’adoption des meilleures pratiques en matière de management de la qualité.