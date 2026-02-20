L’Université de Ghardaïa signe un accord de jumelage avec l’université turque Ardahan University

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture internationale, l’Université de Ghardaïa a conclu un accord de jumelage avec Ardahan University en Turquie, visant à renforcer la coopération académique et scientifique et à offrir de nouvelles opportunités aux étudiants et chercheurs.

L’Université de Ghardaïa a récemment signé une convention de jumelage académique et de recherche avec Ardahan University, afin d’élargir son réseau de partenariats internationaux et de renforcer sa présence dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La signature de l’accord a été effectuée par le directeur de l’université, le Dr. Ben Sassi, et, pour la partie turque, par le président de Ardahan University, le Dr. Öztürk Emiroğlu.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’ouverture et de coopération internationale de l’Université de Ghardaïa, qui vise à développer des programmes éducatifs et de recherche conformes aux standards internationaux et à promouvoir la qualité de la formation supérieure.

Le jumelage a pour objectif de favoriser le travail collaboratif dans les domaines académiques et scientifiques, d’échanger les expériences entre enseignants et chercheurs, ainsi que de faciliter la mobilité étudiante. Il prévoit également l’organisation de programmes de formation conjoints et d’ateliers spécialisés selon les intérêts des deux parties.

Cette coopération devrait contribuer à l’internationalisation de la connaissance scientifique, au développement de projets de recherche communs et à l’échange des bonnes pratiques éducatives. Elle permettra aux étudiants d’accéder à des environnements académiques diversifiés et de bénéficier d’une formation plus large et enrichissante.

L’Université d’Ardahan : Un carrefour académique en pleine expansion

Fondée en 2008 avec l’ambition de devenir un pont intellectuel entre la Turquie, le Caucase et l’Asie centrale, l’Université d’Ardahan (ARÜ) s’affirme aujourd’hui comme un acteur clé du développement régional. Alors que le semestre de printemps 2026 vient de s’ouvrir, l’institution dirigée par le Recteur, le Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, multiplie les initiatives pour renforcer son attractivité nationale et internationale.

L’Université d’Ardahan se distingue par une stratégie d’ouverture audacieuse. Avec des frais de scolarité parmi les plus compétitifs de Turquie (variant généralement entre 200 $ et 300 $ par an pour les étudiants étrangers), elle attire un nombre croissant d’étudiants, notamment issus du monde arabe et des pays voisins.

L’offre académique s’est diversifiée, proposant désormais avec 7 facultés couvrant les sciences humaines, l’ingénierie, les sciences économiques et les arts. Elle propose aussi des programmes en anglais et en turc, notamment en génie informatique et en administration des affaires. Il faut noter, aussi, une absence de barrière stricte à l’entrée, l’université ne demandant pas systématiquement les examens YÖS ou SAT pour les candidats internationaux.

L’Université de Ghardaïa : un hub académique et scientifique en plein essor

Située au cœur du Mzab, l’Université de Ghardaïa se distingue comme un établissement d’enseignement supérieur et de recherche dynamique, engagé dans le développement académique, scientifique et culturel de la région.

Depuis sa création, l’université a mis l’accent sur la qualité de l’enseignement et l’internationalisation de ses programmes. Elle propose une large gamme de filières allant des sciences exactes aux sciences humaines, en passant par les technologies et l’ingénierie, permettant aux étudiants de bénéficier d’une formation complète et adaptée aux exigences du marché du travail.

Dans le cadre de sa stratégie d’ouverture internationale, l’Université de Ghardaïa a développé plusieurs partenariats avec des universités étrangères, favorisant l’échange d’expertises, la mobilité étudiante et la collaboration scientifique. Ces initiatives visent à renforcer la qualité de la recherche et à offrir aux étudiants et chercheurs des opportunités d’apprentissage et d’expérimentation à l’échelle mondiale.

L’université joue également un rôle actif dans le développement régional, en participant à des projets scientifiques et technologiques locaux et en promouvant la culture et le patrimoine de Ghardaïa. Ses laboratoires et centres de recherche contribuent à la production de connaissances innovantes et à la formation de jeunes chercheurs compétents.