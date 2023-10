L’université d’Alger 2 offrira des cours gratuits de langue russe à partir de cette date

L’université d’Algérie 2 a récemment annoncé une initiative éducative enthousiasmante pour les amateurs de langues étrangères : des cours gratuits de langue russe.

Selon un communiqué officiel de l’université, cette nouvelle offre éducative sera disponible dès les prochains jours, conformément à l’agenda hebdomadaire de l’institution.

Le russe bientôt enseigné gratuitement à l’université d’Alger 2 Abou El Kacem Saâdallah

Le communiqué de l’université indique que l’enseignement de la langue russe sera totalement gratuit, offrant ainsi une opportunité d’apprentissage accessible à tous les étudiants et enseignants de l’université d’Algérie 2. Les cours commenceront à partir du samedi 14 octobre 2023 selon un calendrier hebdomadaire précis, permettant aux participants de suivre un programme structuré.

À LIRE AUSSI : Industrie : une usine de scooters électriques russe bientôt implantée à Batna

Cette décision vise à promouvoir l’apprentissage de la langue russe au sein de la communauté universitaire et à offrir aux étudiants et enseignants une opportunité unique d’acquérir des compétences linguistiques précieuses. La langue russe est largement reconnue pour sa richesse culturelle et sa pertinence dans le contexte international.

Le centre culturel russe opérationnel à l’université d’Alger 2

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir davantage d’informations sur cette initiative passionnante, le communiqué précise qu’ils peuvent contacter le nouveau siège du Centre culturel russe de l’université d’Alger 2. Ce centre jouera un rôle essentiel dans la coordination des cours et la mise en place d’un environnement d’apprentissage propice à la maîtrise de la langue russe.

À LIRE AUSSI : Du poulet russe bientôt sur les tables des Algériens, une chute des prix à prévoir ?

Cette initiative témoigne de l’engagement de l’université d’Algérie 2 envers l’éducation et la diversité linguistique. Elle ouvre également de nouvelles portes pour les étudiants et enseignants souhaitant élargir leurs horizons culturels et professionnels en apprenant une langue aussi influente que le russe.