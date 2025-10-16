L’Université Badji Mokhtar de Annaba en tête du prestigieux classement QS Arab Region

L’Université Badji Mokhtar de Annaba (UBMA) se positionne comme la première université algérienne dans l’édition 2025 du classement QS Arab Region.

Ce résultat vient souligner l’engagement de l’établissement en faveur de l’excellence académique et de la recherche scientifique, la confirmant comme une institution majeure sur les scènes nationale et arabe.

Classement QS : Une reconnaissance basée sur des critères précis

La méthodologie spécifique au classement QS Arab Region est conçue pour refléter les défis et priorités propres aux institutions de la région. Elle s’appuie sur une batterie de 10 indicateurs clés, visant à offrir une évaluation holistique de la performance universitaire :

Réputation Académique

Réputation de l’Employeur

Ratio Professeurs/Étudiants

Réseau de Recherche International

Impact Web

Proportion d’Effectifs Titulaires d’un Doctorat

Citations par Article

Articles par Faculté

Proportion de Professeurs Internationaux

Proportion d’Étudiants Internationaux

Ces critères couvrent des aspects cruciaux tels que la qualité de l’enseignement et de la recherche, l’ouverture à l’international et la reconnaissance par les employeurs, avec notamment un poids important donné à la réputation académique (40 %), au ratio professeurs/étudiants (20 %) et à la qualité de la recherche (20 %) dans le classement mondial de référence.

Le classement QS (QS World University Rankings), établi en 2014, est reconnu mondialement comme l’un des trois classements universitaires les plus influents, aux côtés du Times Higher Education et de celui de l’université Jiao Tong de Shanghai. Être en tête de l’édition arabe confirme donc que l’UBMA ne se contente pas de rivaliser au niveau local, mais s’aligne sur les standards d’excellence internationaux.

UDL dans le classement THE 2026 : La triple consécration nationale

Dans le même temps, un autre établissement algérien brille sur la scène internationale. L’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès (UDL) réalise une performance remarquable en conservant, pour la troisième année consécutive, la première place nationale, à égalité avec l’Université d’El Oued, selon le classement Times Higher Education World University Rankings 2026.

Ce triplé consacre une dynamique fondée sur une vision stratégique clairement définie, selon le directeur de l’université, le Pr. Bouziani Merahi. L’UDL mise sur trois piliers : l’excellence en recherche, la qualité de l’enseignement, et le renforcement de la gouvernance.

À l’international, l’université s’inscrit dans la tranche des 1200 à 1500 meilleurs établissements mondiaux, preuve d’une ambition affirmée et d’une stratégie qui porte ses fruits. L’institution investit massivement dans les partenariats internationaux et la modernisation des méthodes pédagogiques pour former des étudiants compétitifs et stimuler l’innovation locale.

Le succès de l’UBMA dans le classement QS et celui de l’UDL dans le classement THE traduisent une montée en puissance de l’enseignement supérieur algérien. Les deux classements révèlent des approches complémentaires : l’un met l’accent sur l’ancrage régional et la visibilité académique (QS Arab Region), tandis que l’autre évalue la performance sur la scène mondiale (THE World Rankings).

Dans le dernier classement THE, le Top 5 algérien se compose de :

Université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès

Université d’El Oued

Université Badji Mokhtar d’Annaba

Université Blida 1

Université Ferhat Abbas Sétif 1

Autant de signaux forts qui confirment l’ambition du pays à se positionner comme un pôle académique majeur dans la région MENA et au-delà.