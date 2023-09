L’uniforme scolaire fait une entrée discrète dans plusieurs écoles d’Algérie

Dans une initiative qui a suscité l’admiration de tous, plusieurs écoles algériennes ont adopté une approche élégante pour l’entrée des élèves en unifiant l’uniforme scolaire.

Cette décision, prise après des consultations approfondies avec les parents, le personnel éducatif et administratif, marque un tournant significatif dans la manière dont les élèves s’habillent pour l’école. L’uniforme scolaire se fraye-t-il un chemin vers une éventuelle standardisation nationale ?

L’uniforme scolaire présent dans plusieurs écoles algérienne cette rentrée

Plusieurs établissements scolaires ont décidé d’uniformiser l’accoutrement de leurs élèves en collaboration avec les parents cette rentrée. L’école primaire Khattab Abdelkarim, située dans la municipalité de Hassi Khalifa, dans la wilaya d’El Ouadi, en fait partie. La couleur choisie pour l’uniforme, un mélange de blanc et de gris, symbolise l’unité et la neutralité selon les responsables.

À LIRE AUSSI : À la veille de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation publie un communiqué important

Cette démarche vise à réduire les inégalités sociales entre les élèves et de sensibiliser les enfants à la valeur de l’égalité. En optant pour des tenues uniformes, l’école Khattab Abdelkarim a voulu créer un environnement où chaque élève se sent égal aux autres, indépendamment de son origine sociale ou économique.

De plus, cette initiative vise à promouvoir l’esprit de solidarité et de coopération au sein de la communauté éducative et, par extension, dans toute la région de Hassi Khalifa.

Uniforme scolaire : la solution contre la formation de castes sociales ?

L’école Khattab Abdelkarim est loin d’être la seule à avoir adopté cette initiative. La démarche d’unification de l’uniforme scolaire est également observée ailleurs en Algérie. L’école primaire Boudiaf Ali à M’sila, par exemple, a récemment adopté une politique similaire, en choisissant des couleurs distinctes pour les filles (rouge et blanc) et les garçons (noir et blanc).

Cette approche, bien qu’optionnelle actuellement, montre comment une tenue uniforme peut favoriser l’égalité et l’unité au sein des écoles.

À LIRE AUSSI : Rentrée scolaire et accidents de la circulation : les recommandations de la Protection civile

Il est vrai que des mesures apportées à l’uniforme scolaire pourraient avoir un impact significatif sur la société, en encourageant des valeurs de solidarité et d’unité, tout en réduisant les disparités socio-économiques. Cependant, la question de l’application au modèle sociétal algérien reste en suspens pour le moment.

Cette perspective peut-elle façonner l’avenir de l’éducation en Algérie ? Faut-il s’attendre à une généralisation de l’uniforme scolaire dans les écoles d’ici à quelques années ? Seul l’avenir nous le dira.