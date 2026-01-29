L’UNESCO tranche : le Caftan, le Quat et le Lhef reconnus comme patrimoine algérien

L’UNESCO vient officiellement de trancher en faveur de l’Algérie : le Caftan, le Quat et le Lhef sont désormais officiellement inscrits comme éléments clés de son patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette reconnaissance internationale consacre l’identité algérienne de ces pièces vestimentaires historiques.

Lors de sa 20ᵉ session organisée à New Delhi, et suite à la polémique qui a éclaté autour du caftan, la Commission intergouvernementale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO a confirmé, de manière explicite et sans équivoque, la primauté de l’inscription du caftan par l’Algérie en tant que composante essentielle de son riche patrimoine culturel.

Désormais, cette tenue traditionnelle ainsi que deux autres pièces emblématiques intègrent officiellement le patrimoine vestimentaire du Grand Est algérien reconnu par l’UNESCO.

Le Caftan, le Quat et le Lhef inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

Dans une nouvelle mise à jour, publiée sur son site officiel, l’UNESCO a répondu favorablement à la demande de modification portée par l’Algérie. En effet, l’organisation internationale a officiellement élargi la dénomination de l’élément inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité.

Initialement centré sur la Melehfa et la Gandoura, le dossier inscrit sur la liste représentative s’intitule désormais de manière exhaustive : « Le costume féminin de cérémonies dans le Grand Est de l’Algérie : savoirs et savoir-faire associés à la confection et à la parure de la Gandoura, de la Melehfa, du Caftan, du Quat et du Lhef« .

Cette mise à jour (décision 20.COM 9) confirme que le Caftan, le Quat et le Lhef sont des composantes indissociables du patrimoine vestimentaire algérien. Elle consacre non seulement le vêtement en lui-même, mais surtout le génie des artisans, les techniques de broderie et les rituels sociaux qui les entourent.

Le port du caftan ajouté aux « rites nuptiaux de Tlemcen »

Dans son autre dossier intitulé « Les rites et les savoir-faire artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen », inscrit en 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’Algérie renforce la protection de son patrimoine. En effet, sur demande de l’Algérie, le Comité a officiellement actualisé le dossier des « Rites et savoir-faire artisanaux associés à la tradition du costume nuptial de Tlemcen ».

Cette inscription, qui date de 2012, inclut désormais explicitement la mention « le Port du Caftan ». Cette décision du Comité garantit que cette pièce maîtresse est formellement identifiée dans tous les documents et communications de l’organisation internationale.

En précisant cette dénomination, l’Algérie répond au souhait des artisans et des porteurs de traditions de traduire fidèlement l’appellation « Lebset El-Arftan ». L’objectif est clair : favoriser une meilleure compréhension internationale de ce patrimoine et assurer son rayonnement à l’échelle mondiale.

