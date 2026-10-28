La Lune rencontre les Pléiades ce soir : un spectacle magique à admirer à l’œil nu !

Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2026, les amateurs d’astronomie et les curieux auront les yeux rivés vers le ciel pour assister à un phénomène remarquable. Selon les informations communiquées par le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), la Lune s’apprête à croiser la route du célèbre amas d’étoiles ouvert des Pléiades, également répertorié sous le nom de M45 ou des « Sept Sœurs ».

La Lune rencontre les Pléiades ce 28 octobre : un spectacle céleste à ne pas manquer

Le phénomène atteindra son point culminant précisément à 23h00 (heure locale). À ce moment-là, les conditions d’observation s’annonceront particulièrement favorables. Pour profiter du spectacle, il suffira de diriger son regard en direction du sud.

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L’amas se positionnera alors à une hauteur impressionnante de 78 degrés au-dessus de l’horizon. Garantissant une visibilité dégagée et idéale, loin des turbulences des basses couches atmosphériques.

Un contraste saisissant entre éclat lunaire et nébuleuses stellaires

Sur le plan scientifique, cette traversée offre un contraste saisissant entre la lumière intense de notre satellite naturel et la finesse de cet essaim stellaire. Situées dans la constellation du Taureau, les Pléiades regroupent plus d’un millier d’étoiles jeunes et extrêmement chaudes, dont la plupart se sont formées il y a environ 100 millions d’années. L’amas se trouve à environ 444 années-lumière de la Terre, ce qui en fait l’un des amas ouverts les plus proches de notre système solaire. Les étoiles baignent dans de spectaculaires nébulosités bleutées, qui sont en réalité des nébuleuses par réflexion. Cces nuages de poussière ne proviennent pas de la formation de l’amas lui-même, mais d’un nuage moléculaire que les Pléiades traversent actuellement par hasard.

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Bien que la Lune affiche une phase presque pleine en cette fin de mois d’octobre, avec une luminosité d’environ 99 %, sa clarté pourrait éclipser les étoiles les plus faibles de l’amas. Toutefois, les étoiles principales, dont Alcyone (la plus brillante, de magnitude 3), resteront bien visibles et le contraste avec le fond nébuleux demeurera saisissant.

Comment profiter au mieux du spectacle céleste

Pour admirer ce tableau cosmique, aucun équipement lourd n’est indispensable. Le phénomène pourra être apprécié simplement à l’œil nu pour saisir la beauté globale du rapprochement. Toutefois, l’utilisation d’une paire de jumelles ou d’un petit télescope est vivement recommandée pour les passionnés souhaitant scruter les détails et distinguer plus clairement les étoiles bleutées composant ce joyau de notre voûte céleste. Pour une expérience optimale, il est conseillé de s’éloigner de la pollution lumineuse des centres urbains.

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Il convient de souligner que ce rapprochement n’est qu’apparent. La Lune se situe à environ 384 000 kilomètres de la Terre, tandis que les Pléiades sont distantes de plus de 400 années-lumière. Cette proximité visuelle est donc un simple effet de perspective, sans aucune interaction physique entre les deux objets.