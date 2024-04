Lumpectomie : la chirurgie mammaire conservatrice du cancer du sein

Une lumpectomie, également appelée chirurgie mammaire conservatrice, est une intervention chirurgicale visant à retirer le cancer du sein. À la différence de la mastectomie, qui consiste à retirer la totalité du sein, la lumpectomie ne retire que la tumeur et une petite quantité de tissu sain autour d’elle. De ce fait, cette méthode permet de préserver autant que possible l’apparence et la forme naturelle du sein.

La lumpectomie est une option de traitement pour les cancers du sein au stade précoce. On l’utilise aussi parfois pour écarter un diagnostic de cancer. Lorsque la chirurgie mammaire conservatrice est pratiquée pour enlever le cancer, elle est généralement suivie d’une radiothérapie du sein afin de réduire les risques de réapparition du cancer.

🟢 À LIRE AUSSI : La révolution de la radiothérapie Intra-opérative dans le traitement du cancer du sein

En outre, le chirurgien peut retirer certains ganglions lymphatiques qui se situent sous le bras afin de déterminer si le cancer s’y est propagé. Car en effet, le cancer du sein se propage souvent à ces ganglions lymphatiques. Il peut ensuite se toucher d’autres parties du corps.

Qui peut bénéficier d’une chirurgie mammaire conservatrice (lumpectomie) ?

La lumpectomie peut représenter une option pour les femmes atteintes d’un cancer du sein répondant à certains critères, notamment :

Taille de la tumeur : La tumeur doit être petite, généralement inférieure à 5 cm.

La tumeur doit être petite, généralement inférieure à 5 cm. Stade du cancer : Le cancer ne doit pas s’être propagé aux ganglions lymphatiques axillaires.

Le cancer ne doit pas s’être propagé aux ganglions lymphatiques axillaires. Type de cancer : La lumpectomie s’adapte souvent mieux pour les cancers invasifs non cancéreux ou les cancers invasifs à croissance lente.

La lumpectomie s’adapte souvent mieux pour les cancers invasifs non cancéreux ou les cancers invasifs à croissance lente. Forme du sein : La lumpectomie peut ne pas convenir pour les femmes dont les seins sont de petite taille ou de forme irrégulière.

Il existe, du reste, d’autres facteurs à prendre en compte dont la santé générale de la femme. Le chirurgien étudiera également ses antécédents médicaux pour déterminer si constitue une bonne candidate pour une chirurgie mammaire conservatrice.

Dans quels cas la lumpectomie n’est pas recommandée

En revanche, voici quelques situations dans lesquelles une lumpectomie n’est généralement pas recommandée :

Si la tumeur se situe près du mamelon ou de l’aréole.

se situe près du mamelon ou de l’aréole. Si la tumeur est multicentrique (présente à plusieurs endroits du sein).

est multicentrique (présente à plusieurs endroits du sein). Si la femme a déjà subi une radiothérapie sur le sein.

a déjà subi une radiothérapie sur le sein. Si la femme a une maladie génétique qui augmente le risque de cancer du sein.

Pour ces raisons, il est important de parler à votre médecin pour savoir si une lumpectomie est la meilleure option pour vous. Celui-ci tiendra compte de tous vos facteurs individuels et vous aidera à prendre la meilleure décision pour votre santé.

Le Centre Médical Anadolu ouvre son centre de traitement du cancer du sein

Le Centre de traitement du cancer du sein de Centre Médical Anadolu offre une approche holistique et multidisciplinaire du traitement du cancer du sein.

Dirigé par le Prof. Dr. Metin Çakmakçı, le centre propose une gamme complète de services pour répondre à tous les besoins des patientes, du diagnostic au traitement complet, y compris la chirurgie plastique. L’accent est mis sur le diagnostic précoce et la récupération complète.

En outre, le centre propose des services de dépistage de routine, de mammographie, d’échographie et de biopsie. Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes se réunit chaque semaine pour discuter de chaque cas et proposer le traitement le plus approprié.

🟢 À LIRE AUSSI > Cancer du sein : qu’est-ce que la biopsie du ganglion sentinelle (BGS) ?

Le centre s’intéresse particulièrement aux femmes à haut risque de cancer du sein. Pour celles-ci, des services de conseil génétique et de surveillance sont disponibles. Il offre également un soutien psychologique et social aux patientes et à leurs familles.

Il faut souligner aussi que le centre de traitement du cancer du sein de la Clinique Anadolu utilise les technologies les plus récentes et les plus avancées. La radiothérapie, la chimiothérapie et l’hormonothérapie font partie des options de traitement disponibles.

Ainsi, l’ouverture du Centre de traitement du cancer du sein de l’Anadolu Medical Center représente une étape importante dans la lutte contre le cancer du sein en Turquie et ailleurs. En ce sens qu’il offre aux patientes un accès aux meilleurs soins possibles et leur donne l’espoir d’une guérison complète.