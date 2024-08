L’UFC prévoit une nouvelle pédagogie dès la rentrée universitaire prochaine

Pour la rentrée universitaire 2024/2025, l’UFC (Université de la Formation Continue) prévoit un nouveau modèle pédagogique. Ce changement vise à adapter l’offre éducative aux besoins des étudiants et les préparer au marché du travail actuel. Et ce, en modernisant l’expérience d’apprentissage.

Dès la rentrée prochaine, les étudiants de l’UFC bénéficieront d’une nouvelle approche éducative. L’institution a annoncé ce changement majeur et a mis en place un mode d’enseignement moderne. Cela consiste à introduire les outils nécessaires afin de permettre aux étudiants de mieux se préparer à la vie active.

Avec un bagage suffisant, les futurs diplômés de l’Université de la Formation Continue disposeront alors des compétences nécessaires pour intégrer le monde du travail.

Une formation complète pour préparer les étudiants à une réussite professionnelle

L’un des changements principaux prévus à l’UFC cette année est l’introduction d’un système d’apprentissage flexible et hybride avec une partie des cours qui se fera en présentiel et une autre à distance.

De plus, pour faciliter la gestion des cours et des projets, les étudiants feront recours à des plateformes de e-learning pour accéder à un maximum de ressources pédagogiques. Ainsi que des outils de communication en ligne pour une interaction directe avec les formateurs et les enseignants.

L’UFC prévoit un accompagnement personnalisé aux étudiants, à travers un ensemble de mesures de soutien et de séances de mentorat. Cela favorisera leur potentiel sur le long terme.

La formation sera également enrichie par des modules spécialisés et des ateliers pratiques avec les entreprises. Cela permettra aux étudiants d’explorer le terrain professionnel et d’avoir une vision réaliste sur leurs orientations professionnelles. Comblant ainsi le fossé entre la théorie et la pratique.

L’UFC promet un développement professionnel constant pour les enseignants

La nouvelle approche pédagogique de l’Université de la Formation Continue ne se limite pas qu’aux étudiants. Les enseignants en activité sont pareillement concernés par ce changement.

En effet, les professionnels du domaine bénéficieront, eux aussi, d’un complément de formation, qui leur permettra d’évoluer plus rapidement et de s’adapter à ce nouveau système.

L’annonce de ce changement a été reçue avec enthousiasme de la part des parties prenantes. Car en adoptant un mode d’enseignement hybride et moderne, l’Université de la Formation Continue marque un tournant majeur dans le secteur de l’éducation du pays.