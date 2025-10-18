L’UFC lance la première formation nationale en anglais médical en ligne

En partenariat avec l’Université des sciences de la santé Dr Youcef khatib, l’Université de la Formation Continue (UFC) de Didouche Mourad a lancé, samedi, un programme inédit de licence en anglais médical à distance, destiné à près de 9 000 étudiants répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative s’inscrit dans la politique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à renforcer la place de l’anglais dans les formations universitaires, notamment dans les domaines scientifiques et médicaux.

Le lancement officiel de cette nouvelle formation s’est déroulé en présence du professeur Yahia Djafri, recteur de l’Université de la Formation Continue de Didouche Mourad, et du professeur Merzoug Guernout, recteur de l’Université des sciences de la santé.

Au cours de la cérémonie, les responsables ont présenté la plateforme numérique dédiée à ce cursus et expliqué son fonctionnement, permettant aux étudiants de suivre leurs cours intégralement à distance, tout en garantissant des examens en présentiel. Cette approche hybride vise à concilier la flexibilité de l’enseignement en ligne et la rigueur académique du contrôle présentiel.

Le professeur Djafri a souligné que ce programme représente « une étape stratégique dans la généralisation de l’usage de l’anglais au sein de l’université algérienne », en cohérence avec la vision du ministère qui encourage l’ouverture linguistique et l’excellence académique.

L’enseignement à distance au service de la qualité et de l’inclusion

De son côté, le professeur Guernout a mis en avant les atouts de l’enseignement à distance dans ce type de formation, estimant qu’il « permettra d’élargir l’accès à l’apprentissage tout en assurant une qualité pédagogique élevée, grâce à des plateformes numériques conçues et développées par les universités algériennes elles-mêmes ».

Ce programme de licence en anglais médical illustre donc la transformation numérique en cours dans l’enseignement supérieur en Algérie. Il ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants souhaitant maîtriser une langue désormais essentielle dans la recherche scientifique, la médecine et les échanges internationaux.

Par cette initiative, les universités algériennes confirment leur volonté d’adapter leurs formations aux standards mondiaux et de doter les étudiants des compétences linguistiques et technologiques indispensables à la réussite dans les carrières scientifiques du XXIᵉ siècle.