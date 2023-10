L’UE veut supprimer la facturation des bagages à main chez les compagnies aériennes

Le parlement européen veut mettre fin à l’une des pratiques les plus trompeuses chez les compagnies aériennes low cost. Il s’agit notamment de la facturation supplémentaire des bagages à main en cabine exigés par les transporteurs aériens.

En effet, les eurodéputés ont voté, mercredi 4 octobre 2023, pour une résolution qui réclame à la Commission de mettre en place un arrêt de la Cour de justice européenne, selon lequel les bagages à main en cabine ne doivent pas faire l’objet de frais supplémentaires.

Transport aérien : les eurodéputés votent pour une harmonisation des règles sur la taille des bagages à main

Selon cet arrêté, les bagages à mains, qui ne sont pas enregistrés, doivent être considéré comme un indispensable du voyage des passagers. Et ainsi, ne pas faire l’objet d’un supplément de prix. Par ailleurs, pour pouvoir appliquer cette décision, ces bagages en cabine doivent répondre à un certain nombre d’exigences raisonnables telles que le poids et les dimensions.

En effet, les eurodéputés ont aussi voté pour une harmonisation des règles sur la taille des bagages à main chez les compagnies aériennes. Cette décision intervient suite à une pétition lancée par un voyageur allemand, qui était mécontent de voir ces règles varier d’une compagnie à une autre.

Ce n’est pas un secret, les compagnies aériennes appliques des politiques bagages, mais aussi pour les sacs et les caisses des animaux, différentes les unes des autres. Cette différence engendre parfois des problèmes pour le voyageur, notamment en cas d’une escale ou changement de compagnie aérienne pour un motif imprévu.

L’arrêté voté par les eurodéputés demande également à la commission de supprimer les frais « cachés », supplémentaires, à l’exemple des frais d’attribution des sièges dans un avion.

À partir de quand le bagage à main est-il devenu payant ?

Avant, le bagage à main était aussi gratuit. Et c’est à partir de 2018 qu’il est devenu payant chez plusieurs compagnies aériennes low cost. Ce supplément est fixé entre 6 à 20 euros, en fonction du billet de voyage et de la compagnie aérienne.

Par ailleurs, la législation actuelle européenne donne la liberté totale à ces compagnies aériennes de fixer elles-mêmes leurs règles en matière de transport de bagages. Grâce à cette résolution, le Parlement européen dénonce la politique de certaines compagnies aérienne qui ont changé la définition de bagage à main. Avant, ce concept, fait allusion à un sac de huit à dix kilos. Désormais, les voyageurs n’ont droit qu’à transporter un simple sac ou sac à dos en guise de bagage à main en cabine.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols vers l’Algérie : Transavia annonce la date d’ouverture des ventes pour l’été 2024

>> Nouveaux vols vers Addis-Abeba : Air Algérie dévoile le prix de ses billets