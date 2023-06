L’UE simplifie les conditions de l’immigration pour les travailleurs des pays tiers

De nombreux Algériens choisissent l’Europe pour immigrer. Si les motifs de ce voyage varient d’une personne à une autre, trouver une nouvelle opportunité de travail est l’une des motivations principales pour ses ressortissants algériens.

Par ailleurs, ce parcours de combattant commence par décrocher un visa Schengen. Malheureusement, beaucoup d’Algériens se voient accorder un refus catégorique de leurs demandes. Dans ce sillage, le Conseil de l’UE a décidé de revoir les conditions de l’immigration professionnelle.

Immigration professionnelle : l’Union européenne fluidifie ses conditions

L’immigration professionnelle au niveau des pays membres de l’union européenne devrait devenir plus efficace et plus rationnelle. Et ce, dans le but de mettre fin à la crise de main d’œuvre dans ces pays, en faisant appel, notamment, au recrutement international de talents.

Selon le Conseil, ces règles revisitées vont permettre une égalité dans le traitement des demandes des travailleurs issus des pays non membres de l’Union européenne. Mais aussi de réduire l’exploitation au travail dans les pays de l’espace Schengen.

Dans ce sillage, la ministre suédoise Maria Malmer Stenergard a fait savoir que la nouvelle loi sur le permis unique, annoncée par le Conseil, vise à embaucher plus facilement les étrangers issus des pays non membres de l’espace Schengen dans les entreprises européennes.

UE : un permis de travail et de séjour unique pour les ressortissants des pays tiers

Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste ce nouveau permis unique. Il s’agit simplement d’une autorisation de travail et de séjour accordée par les membres de l’espace Schengen aux travailleurs étrangers des pays tiers. Par ailleurs, ce permis unique sera délivré dans un délai de 90 jours au lieu de quatre mois actuellement.

Dans le cadre de cette révision des lois, les membres du Conseil souhaitent que le détenteur de ce permis unique puisse le conserver pour une période de chômage allant jusqu’à neuf mois. Un autre avantage de ce nouveau document est de permettre aux travailleurs étrangers de changer d’employeur plus facilement.

