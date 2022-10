L’UE salue les efforts de l’Algérie pour la cause palestinienne

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani, a reçu à Alger, hier, le lundi 24 octobre 2022, le Représentant spécial de l’Union européenne (UE) pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans, selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires Etrangères.

Durant cette rencontre, Koopmans a salué les efforts de l’Algérie, qui ont abouti le 13 octobre passé à la signature de la « Déclaration d’Alger » pour réunir les factions palestiniennes, soulignant la nécessité de réaffirmer l’Initiative de paix arabe pour l’année 2022 comme base pour assurer une solution juste et durable au conflit au Proche-Orient.

Belani rappelle les efforts déployés par l’Algérie en vue du Sommet arabe d’Alger

Pour sa part, Belani a réaffirmé la centralité de la cause palestinienne, qui sera mise en exergue lors du prochain sommet de la Ligue arabe prévu les 1er et 2 novembre prochains, à Alger, rappelant les efforts déployés par l’Algérie pour parvenir à la réunification et au soutien au peuple palestinien.

Selon ce même communiqué, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, a profité de cette occasion pour saluer la convergence de visions avec l’Union européenne sur ce dossier, notamment en ce qui concerne ses efforts pour établir un État palestinien conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

Pour conclure, Amar Belani a souligné « la nécessité de la conjugaison de toutes les bonnes volontés pour le raffermissement de l’unité palestinienne et la mise en œuvre de la Déclaration d’Alger, en vue de l’édification d’un Etat palestinien viable avec El-Qods comme capitale ».