L’UCP “rejette les élections législatives du 12 juin”

Un autre parti politique vient d’annoncer son rejet des prochaines élections législatives prévues pour le 12 juin prochain. Il s’agit de l’Union pour le Changement et le Progrès (UCP) de Zoubida Assoul.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de son conseil national, le parti a donc décidé de ne plus participer aux prochaines échéances législatives. D’emblée, le parti de Zoubida Assoul a d’emblée fait état « du retour des marches pacifiques » à travers « la majorité des régions du pays », voire de la « communauté établie à l’étranger ».

Ce retour à la contestation populaire est donc dans le but « d’édifier un État de droits et de libérés, loin de toutes manipulations idéologiques et populistes », note l’UCP. En revanche, ce même parti a également souligné que « de l’autre côté, le pouvoir est resté accroché à sa feuille de route unilatérale et refuse toute politique d’ouverture pour mettre fin à la crise actuelle ».

Ces élections “ne peuvent en aucun cas être une solution à la crise”

En effet, l’Union pour le Changement et le Progrès estime que « les élections législatives du 12 juin 2021 proposées par le chef de l’État, dans les circonstances actuelles, ne peuvent en aucun cas être une solution à la crise », précisant que « cela ne fera qu’aggraver cette crise d’autant plus que celles-ci ne constituent en aucun cas une priorité pour le citoyen ».

Plus loin encore, le parti ajoute qu’il « ne s’agit que d’une manœuvre du pouvoir pour se recycler avec les mêmes pratiques et mécanismes, et les mêmes visages responsables en partie de la crise actuelle ».

Ainsi, et pour toutes ces raisons énumérées dans le communiqué, « l’UCP rejette aussi bien en la forme que dans le fond ces élections comme celles qui les ont précédés », rappelant qu’il « n’a d’ailleurs jamais participé à des élections depuis son agrément ».

Pour rappel, le parti des travailleurs PT et le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD avaient déjà annoncé qu’ils ne participeraient pas aux élections législatives du 12 juin 2021 respectivement le 15 et le 20 du mois de mars en cours.