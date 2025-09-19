Luca Zidane, fils de Zinédine, choisit l’Algérie : la FIFA valide son changement de nationalité

C’est une nouvelle qui fait grand bruit dans le monde du football : Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, a officiellement choisi de représenter l’Algérie. La FIFA a validé son changement de nationalité sportive, ouvrant la voie à une première convocation avec les Fennecs dès les prochaines échéances.

La FIFA a confirmé, ce 19 septembre 2025, que Luca Zidane est désormais éligible pour porter le maillot de l’Algérie. Le gardien de but de 27 ans avait jusque-là évolué avec les sélections de jeunes de l’équipe de France (U16, U17, U18, U19 et U20), mais n’a jamais eu l’opportunité de rejoindre l’équipe A dirigée par Didier Deschamps.

En vertu du règlement, qui autorise un joueur à changer d’association s’il n’a pas disputé de match officiel avec l’équipe nationale A, Luca Zidane a pu effectuer cette demande auprès de la FIFA. Elle a été acceptée, faisant de lui un renfort de poids pour l’équipe algérienne.

Luca Zidane : un héritage et un choix de cœur

Né à Marseille en 1998 et formé au Real Madrid, Luca Zidane a grandi dans l’ombre d’un père devenu légende. Zinédine Zidane reste l’un des symboles les plus puissants du lien entre la France et l’Algérie. Son fils a choisi de prolonger cette histoire familiale en optant pour les Verts, pays d’origine de ses grands-parents paternels, originaires de Kabylie.

Pour de nombreux supporters algériens, ce choix dépasse le cadre sportif. Le nom Zidane est intimement lié à l’identité collective et à la fierté nationale. Voir Luca défendre les couleurs de l’Algérie sera perçu comme un geste fort, ancré dans la fidélité aux racines.

Un parcours riche en Espagne

Sur le plan sportif, Luca Zidane a fait ses armes au Real Madrid, où il a remporté la Ligue des champions en 2018 comme troisième gardien. Il a ensuite poursuivi sa carrière en Espagne, en portant successivement les couleurs du Racing Santander, du Rayo Vallecano, d’Eibar, et depuis juillet 2024, de Grenade, en deuxième division espagnole.

Après un bon début de saison, il a récemment perdu sa place de titulaire lors d’un match face à Leganés. Son intégration dans l’équipe d’Algérie pourrait représenter un nouveau souffle, autant pour lui que pour la sélection.

Une arrivée stratégique pour les Fennecs

La Fédération algérienne de football (FAF) voit dans l’arrivée de Luca Zidane un atout stratégique. Le poste de gardien de but, longtemps tenu par Raïs M’Bolhi, est en pleine phase de renouvellement. Aux côtés d’Anthony Mandrea et de jeunes talents, Luca Zidane pourrait rapidement s’imposer comme une alternative crédible.

Selon plusieurs sources, il pourrait être convoqué dès octobre pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 face à la Somalie et à l’Ouganda. Il est également pressenti pour participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc entre décembre 2025 et janvier 2026.

La décision de Luca Zidane relance aussi le débat sur les binationaux. Ces dernières années, de nombreux joueurs formés en France ont choisi de représenter l’Algérie, à l’image de Riyad Mahrez ou plus récemment Houssem Aouar. Le choix du fils de Zinédine Zidane pourrait inspirer d’autres talents issus de la diaspora à suivre la même voie.

Pour l’Algérie, ce renfort s’inscrit dans une dynamique de reconstruction après des éliminations douloureuses lors des dernières compétitions. Pour Luca Zidane, c’est une nouvelle étape, où le football croise l’identité et les racines.

Luca Zidane ne sera pas seulement un gardien de but dans les cages des Verts. Son nom, son histoire et son héritage feront de lui un symbole puissant. Si son père a marqué l’histoire du football mondial, Luca s’apprête à écrire la sienne, en vert et blanc.