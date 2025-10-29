Luca Zidane, CAN 2025 au Maroc : Ce qu’a dit Youcef Atal

Dans une interview accordée au média « Foot Mercato », Youcef Atal a abordé plusieurs sujets importants concernant l’équipe d’Algérie, notamment la question des binationaux et les perspectives pour la CAN 2025.

L’arrière latéral de la sélection nationale a été interrogé à propos de l’éventuelle venue de Luca Zidane en sélection. Bien qu’il ne l’ait pas encore rencontré, Zidane n’ayant pas été retenu pour le dernier stage, il se dit convaincu que le fils du légendaire « Zizou » pourrait apporter une contribution significative à l’équipe. L’arrivée potentielle de Zidane suscite beaucoup d’intérêt et d’espoir parmi les supporters et les observateurs.

« Zidane, c’est quelqu’un. Pour le football, on a aimé voir jouer Zizou. Après, c’est toujours bien d’avoir un joueur de plus pour l’équipe nationale. Si Luca peut aider l’équipe nationale, c’est ça que l’on veut. », a-t-il déclaré. Atal souligne ainsi l’importance d’accueillir des joueurs susceptibles de renforcer l’équipe nationale, quelle que soit leur origine.

🟢 À LIRE AUSSI : Amel Bent officialise ses origines : pourquoi la chanteuse a demandé la nationalité algérienne

Et d’ajouter : « Chaque joueur qui peut donner un plus à l’équipe nationale est le bienvenu pour l’Algérie. Je pense que c’est un point positif. Je pense qu’il peut donner quelque chose et peut aider ce groupe aussi à avancer. J’espère pour lui que du bien et pour notre équipe nationale aussi ». Cette déclaration reflète une politique d’inclusion et de valorisation des talents, visant à renforcer l’équipe nationale avec les meilleurs joueurs disponibles, peu importe leur parcours.

Objectif CAN 2025 : une priorité pour l’équipe d’Algérie

L’actuel joueur d’Al-Sadd affirme que l’objectif principal de l’équipe d’Algérie est de réaliser une excellente Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. « On est qualifié en Coupe du Monde. C’est un bon point positif pour nous. Il faut toujours essayer de faire plus. Maintenant, il y a la CAN qui arrive bientôt. L’objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde est fait. Maintenant, on se concentre sur la Coupe d’Afrique« , a-t-il expliqué. L’équipe est déterminée à capitaliser sur sa qualification pour la Coupe du Monde et à se préparer intensivement pour la CAN.

Et d’enchainer : « J’espère qu’il y aura moins de joueurs blessés pour cette Coupe d’Afrique et j’espère que le groupe qui va aller là-bas va se donner à 100% pour toujours faire un grand tournoi et espérer quelque chose au Maroc ».

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 au Maroc : Qui de ces 3 attaquants va remplacer Gouiri ?

L’importance du choix du cœur pour les joueurs binationaux

Interrogé à propos des joueurs binationaux qui hésitent à rejoindre l’équipe d’Algérie, Youcef Atal répond sans détour. « Chacun est libre de choisir ce qu’il veut et chaque joueur qui choisit l’équipe nationale avec son cœur, il est toujours le bienvenu », a-t-il indiqué.

Il confie que les joueurs de la sélection ont toujours fait de leur mieux pour faciliter l’intégration des nouveaux. « Depuis que je suis en équipe nationale, on a fait tout ce qu’on peut pour tous les joueurs qui arrivent en équipe nationale, pour qu’ils se sentent bien, qui s’intègrent dans notre équipe nationale de la meilleure des manières. C’est ce que les anciens sont en train d’essayer de faire et c’est toujours bien d’avoir des joueurs de qualité dans notre équipe nationale ».

🟢 À LIRE AUSSI : Mahrez, Aït Nouri et Bennacer : les stars algériennes du football européen