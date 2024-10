À mesure que la technologie progresse, les innovations d’affichage dans les appareils portables continuent de repousser les limites. Une innovation majeure est l’écran LTPO, qui devient rapidement le nouveau favori de l’industrie. Découvrons pourquoi le LTPO redéfinit l’avenir des wearables !

Q : Qu’est-ce que le LTPO ?

R : LTPO, ou oxyde polycristallin basse température, est une percée dans la technologie de la rétroplane des écrans, conçue pour maximiser l’efficacité énergétique dans les appareils modernes. Avec des performances supérieures aux écrans LTPS (silicium polycristallin basse température) traditionnels, le LTPO peut ajuster dynamiquement son taux de rafraîchissement, réduisant ainsi considérablement la consommation d’énergie. Cela se traduit par une autonomie prolongée et moins d’interruptions de charge, offrant une expérience utilisateur plus fluide et plus pratique.

Q : Où est apparu pour la première fois l’écran LTPO ?

R : L’essor de la technologie LTPO a été motivé par le besoin d’une meilleure autonomie, notamment dans les appareils portables. En 2019, Apple a introduit les écrans LTPO dans l’Apple Watch Series 5, révolutionnant la gestion de la batterie avec la fonction « Always-On Display (AOD) » pendant plus de 18 heures. Depuis, Apple a continué d’exploiter cette technologie dans ses modèles de montres suivants, améliorant encore l’efficacité énergétique et l’expérience utilisateur.

Q : Pourquoi l’écran LTPO est-il généralement utilisé dans les modèles de smartphones haut de gamme ?

R : En 2020, Samsung a été le premier à intégrer la technologie LTPO dans un smartphone avec le lancement du Galaxy Note 20 Ultra. Avant cela, les écrans LTPO étaient rares sur les smartphones en raison du processus d’oxydation supplémentaire nécessaire lors de la production, ce qui augmentait naturellement les coûts. Ce coût de production plus élevé a réservé la technologie LTPO aux modèles haut de gamme. Après Samsung, plusieurs appareils haut de gamme ont adopté la technologie LTPO, notamment l’iPhone 13 Pro / Pro Max (2021), le Google Pixel 7 Pro (2022), le Motorola Razr (2023) et le Huawei Mate X5 (2024).

Q : Quelles sont les différences entre les écrans LTPO et AMOLED ?

R : Comme démontré dans la comparaison, la différence la plus notable entre l’écran LTPO et l’écran AMOLED réside dans leur qualité visuelle. En affichant le même cadran sur deux appareils — l’un équipé d’un écran LTPO avec la Kieslect Actor et l’autre d’un écran AMOLED avec la Huawei GT 3 — tous deux à 100 % de luminosité dans des conditions d’éclairage identiques, il est clair que la Kieslect Actor offre une image plus lumineuse et plus nette. L’écran LTPO présente des couleurs plus saturées et vives, tout en étant plus doux pour les yeux et en consommant moins d’énergie pendant une utilisation prolongée.

Q : Comment la technologie LTPO a-t-elle évolué dans les montres connectées jusqu’au lancement de la Kieslect Actor à la fin août 2024 ?

R : Depuis l’introduction des écrans LTPO dans les montres connectées en 2019, un total de 12 modèles ont adopté cette technologie avancée jusqu’au lancement de la Kieslect Actor le 8 août 2024. Kieslect est devenue la première marque, en dehors des géants technologiques Apple, Samsung et Huawei, à intégrer des écrans LTPO.

Parmi ces 12 modèles, cinq montres haut de gamme (en barres rouges) disposent à la fois d’écrans LTPO et de lunettes en céramique. Alors que les prix des quatre autres modèles varient entre 399 $ et 799 $, les utilisateurs peuvent profiter de la Kieslect Actor avec ces caractéristiques premium pour seulement 98 $ — une valeur incroyable pour des performances de haut niveau !

Kieslect est fière de contribuer à l’histoire du développement de la technologie LTPO dans les montres connectées, repoussant les limites de l’innovation dans le domaine des écrans. En regardant vers l’avenir, Kieslect s’engage à établir des normes encore plus élevées, en impulsant des avancées continues non seulement dans la technologie d’affichage, mais aussi dans d’autres domaines, assurant ainsi que la marque reste à la pointe de l’industrie des montres connectées.