L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) poursuit la commercialisation de ses logements promotionnels libres (LPL) à travers plusieurs régions du pays. L’opération concerne actuellement des projets répartis dans 21 wilayas, avec des inscriptions accessibles en ligne. Cette formule s’adresse aussi bien aux citoyens résidant en Algérie qu’aux Algériens établis à l’étranger, qui peuvent eux aussi effectuer leurs démarches à distance.

Logements LPL : 21 wilayas concernées par les inscriptions en ligne

L’opération de commercialisation menée par l’ENPI couvre plusieurs régions du pays. Les inscriptions sont actuellement ouvertes dans les wilayas suivantes :

Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès, El Tarf, Tissemsilt, Aïn Defla et Béni Abbès.

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L’entreprise précise que cette campagne concerne différents projets immobiliers répartis dans ces 21 wilayas. Elle annonce également l’ouverture prochaine des inscriptions pour de nouveaux projets dans d’autres régions du pays, sans toutefois communiquer de calendrier précis.

Qui peut acheter un logement promotionnel libre auprès de l’ENPI ?

Contrairement aux formules de logement public aidé, le logement promotionnel libre (LPL) ne répond pas aux mêmes critères d’éligibilité. L’acquisition n’est notamment pas soumise aux conditions exigées pour bénéficier des aides publiques au logement.

Autre particularité de cette formule, elle s’adresse aussi bien aux citoyens vivant en Algérie qu’aux ressortissants établis à l’étranger. L’ENPI ne leur impose aucune obligation de résidence sur le territoire national pour effectuer une inscription.

Cette possibilité permet ainsi aux Algériens résidant hors du pays de consulter les offres immobilières et d’engager les démarches d’acquisition à distance.

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Comment s’inscrire aux logements LPL de l’ENPI ?

La procédure repose exclusivement sur une plateforme numérique. Les personnes intéressées peuvent consulter les projets proposés et effectuer leur inscription directement sur le site officiel de l’entreprise.

Il suffit de se rendre sur le site de l’ENPI : www.enpi.dz

L’ENPI invite les citoyens intéressés à consulter les offres disponibles sur sa plateforme afin de prendre connaissance des projets ouverts à la commercialisation.

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L’ENPI propose également des locaux commerciaux à Sétif

En parallèle de son opération consacrée aux logements LPL, l’entreprise nationale a annoncé la mise en vente de locaux commerciaux à Sétif.

Ces biens se situent au niveau du site des 320 et 500 logements promotionnels publics (LPP), dans la localité de Gaoua, relevant de la commune de Sétif.

La vente s’effectue selon la procédure de gré à gré. Les locaux présentent différentes superficies et peuvent accueillir des activités commerciales ou de services.

Les personnes intéressées par cette offre peuvent également consulter le site de l’ENPI pour obtenir des renseignements sur les superficies et les prix proposés.

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