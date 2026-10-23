Loyers à Alger : un F3 se loue autour de 100 000 DA, quatre fois le SNMG

D’après 500 annonces relevées sur Ouedkniss, le loyer médian d’un F3 atteint 97 500 DA par mois à Alger. Celui d’un F2 avoisine 60 000 DA. Dans les hauts d’Alger, les loyers sont plus de deux fois plus élevés que dans le reste de la capitale.

Loyer à Alger : 60 000 DA pour un F2, 97 500 DA pour un F3

Algérie360 a relevé le 22 octobre 2026 541 annonces d’appartements à louer dans la wilaya d’Alger, sur Ouedkniss. La rédaction en a retenu 500, après avoir écarté les locations à la nuit et les annonces mal saisies. Elles couvrent 36 communes de la capitale.

Le loyer médian d’un F2 atteint 60 000 DA par mois, et celui d’un F3 97 500 DA. La moitié des annonces affichent un loyer inférieur à ce montant, l’autre moitié un loyer supérieur. Cette médiane résiste mieux que la moyenne aux annonces de luxe, qui dépassent parfois 500 000 DA.

F2 : 60 000 DA par mois (53 annonces).

60 000 DA par mois (53 annonces). F3 : 97 500 DA par mois (158 annonces).

97 500 DA par mois (158 annonces). F4 : 120 000 DA par mois (158 annonces).

120 000 DA par mois (158 annonces). F5 : 170 000 DA par mois (84 annonces).

Ces montants restent des prix demandés par les propriétaires et les agences, souvent négociables. Ils ne reflètent pas forcément les loyers effectivement payés. Ils donnent toutefois une image fidèle du marché auquel se heurtent les locataires.

Hauts d’Alger contre reste de la capitale : un écart de 1 à 2,4

Les loyers varient fortement d’une commune à l’autre. Dans les hauts d’Alger (Hydra, El Biar, Ben Aknoun, Dely Brahim, Bir Mourad Raïs et Chéraga), un F3 se loue autour de 190 000 DA par mois. Dans les autres communes, son loyer médian tombe à 80 000 DA.

Hydra reste la commune la plus chère, avec un loyer médian de 220 000 DA pour un F2 ou un F3. Les communes de l’est et du centre restent nettement plus abordables. Voici le loyer médian des F2 et F3 dans les communes qui comptent au moins huit annonces.

Hydra : 220 000 DA (12 annonces).

220 000 DA (12 annonces). Ben Aknoun : 150 000 DA (9 annonces).

150 000 DA (9 annonces). El Achour : 90 000 DA (14 annonces).

90 000 DA (14 annonces). Alger-Centre, Birkhadem, Ouled Fayet et Bab Ezzouar : 85 000 DA.

85 000 DA. Bordj El Kiffan : 77 500 DA (14 annonces).

77 500 DA (14 annonces). Kouba : 75 000 DA (15 annonces).

75 000 DA (15 annonces). Dar El Beida : 65 000 DA (8 annonces).

65 000 DA (8 annonces). Draria : 60 000 DA (17 annonces).

Hors des hauts d’Alger, le loyer médian d’un F2 ou d’un F3 atteint 70 000 DA. C’est exactement le loyer médian mesuré par le baromètre de la plateforme Lamacta à l’échelle de la wilaya. Les communes populaires du centre et de l’est affichent des loyers encore plus bas, détaillés ci-dessous.

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Bouzaréah, Bab El Oued, Baraki : les communes les plus abordables

Les loyers les plus bas se trouvent dans les communes populaires du centre, de l’est et de la périphérie. Ces communes comptent moins d’annonces sur Ouedkniss que les quartiers aisés. Les montants ci-dessous donnent donc des repères, avec le nombre d’annonces relevées.

Baraki : F2 à 25 000 DA, F4 à 60 000 DA (5 annonces).

F2 à 25 000 DA, F4 à 60 000 DA (5 annonces). Réghaïa : F3 de 29 000 à 38 000 DA, F4 de 35 000 à 75 000 DA (6 annonces).

F3 de 29 000 à 38 000 DA, F4 de 35 000 à 75 000 DA (6 annonces). Sidi M’Hamed : F2 à 35 000 DA, F4 à 130 000 DA (3 annonces).

F2 à 35 000 DA, F4 à 130 000 DA (3 annonces). Bouzaréah : F2 de 27 000 à 65 000 DA, F3 à 45 000 DA (8 annonces).

F2 de 27 000 à 65 000 DA, F3 à 45 000 DA (8 annonces). Bab El Oued : F2 à 40 000 DA, F3 à 45 000 DA, F4 de 50 000 à 100 000 DA (4 annonces).

F2 à 40 000 DA, F3 à 45 000 DA, F4 de 50 000 à 100 000 DA (4 annonces). Aïn Naâdja : F2 de 38 000 à 40 000 DA, F3 de 50 000 à 70 000 DA (7 annonces).

F2 de 38 000 à 40 000 DA, F3 de 50 000 à 70 000 DA (7 annonces). Bordj El Bahri : 55 000 DA tous types confondus, F3 de 45 000 à 70 000 DA (20 annonces).

55 000 DA tous types confondus, F3 de 45 000 à 70 000 DA (20 annonces). Hussein Dey : F2 et F3 de 70 000 à 80 000 DA, F5 de 110 000 à 120 000 DA (9 annonces).

F2 et F3 de 70 000 à 80 000 DA, F5 de 110 000 à 120 000 DA (9 annonces). El Harrach : un F4 à 65 000 DA (une seule annonce).

Dans ces communes, un F2 se loue souvent pour moins de 45 000 DA, soit moins de deux fois le SNMG. L’écart avec Hydra, où un F2 ou un F3 se loue autour de 220 000 DA, dépasse ainsi un rapport de un à quatre. Ces quartiers concentrent l’essentiel des logements accessibles aux petits budgets dans le relevé.

Jusqu’à quatre fois le salaire minimum

Le salaire minimum atteint 24 000 DA par mois depuis janvier 2026. Le loyer médian d’un F2 en représente 2,5 fois, celui d’un F3 environ quatre fois. Seuls 17 % des F2 et F3 relevés se louent pour moins de 48 000 DA, soit deux fois le SNMG.

La comparaison avec les salaires moyens reste plus délicate. La dernière enquête complète de l’ONS, réalisée en 2021, fixait le salaire net moyen à 42 800 DA, et à 34 900 DA dans le privé. Le loyer médian d’un F2 représente ainsi environ 1,7 fois le salaire moyen d’un salarié du privé à cette date.

Pour un jeune actif ou un étudiant, louer seul un appartement devient donc difficile sans aide. La colocation et le logement chez les parents restent souvent les seules options. Les formules publiques, comme l’AADL, constituent l’autre voie d’accès au logement.

Les annonces, principale boussole du marché locatif

Les loyers à Alger restent difficiles à mesurer. Les annonces publiées sur les plateformes en ligne constituent l’un des rares moyens de suivre leur évolution. Elles ne disent rien, en revanche, des loyers réellement négociés entre propriétaires et locataires.

Les annonces taisent aussi souvent les conditions annexes du bail. L’avance exigée, les frais d’agence ou l’état réel du logement peuvent alourdir la facture. Il est recommandé de vérifier ces conditions avant tout engagement, afin d’éviter toute confusion.

Méthode du relevé

Source : annonces d’appartements à louer publiées sur Ouedkniss dans la wilaya d’Alger.

annonces d’appartements à louer publiées sur Ouedkniss dans la wilaya d’Alger. Échantillon : 541 annonces relevées, 500 retenues, dans 36 communes.

541 annonces relevées, 500 retenues, dans 36 communes. Exclusions : locations à la nuit (moins de 20 000 DA), annonces mal saisies, doublons.

locations à la nuit (moins de 20 000 DA), annonces mal saisies, doublons. Calcul : loyer médian, moins sensible que la moyenne aux annonces de luxe.

loyer médian, moins sensible que la moyenne aux annonces de luxe. Communes peu représentées : pour les communes comptant moins de huit annonces, l’article indique des fourchettes de prix plutôt qu’un loyer médian.

pour les communes comptant moins de huit annonces, l’article indique des fourchettes de prix plutôt qu’un loyer médian. Limite : prix demandés, et non loyers effectivement payés.

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