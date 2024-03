Lourdement sanctionné, Belaïli reçoit un soutien indéfectible au Mouloudia

Lourdement sanctionné par la commission de discipline, Youcef Belaïli a été défendu par le président du MC Alger, Hakim Hadj-Redjem. C’est aussi le cas pour ses coéquipiers qui ont affiché leur soutien au joueur.

Youcef Belaïli a été l’origine d’un incident au stade 8 mai 1945 de Sétif, lors du match ayant opposé le MCA à l’ESS. Comme tout le monde l’a vu, il a tenté d’agresser l’arbitre, MM. Saidi, après avoir écopé d’un carton rouge.

La commission de discipline a traité l’affaire lors de sa séance lundi dernier. Elle a prononcé au verdict dans la foulée, en infligeant une lourde sanction en l’encontre de l’attaquant des Verts. En effet, ce dernier a écopé de six matchs de suspension, dont deux avec sursis, plus une amende de 100.000 DA.

Mais le natif d’Oran a eu le soutien de son président, Hakim Hadj-Redjem. Ce dernier, a publié un message de soutien au joueur sur son compte Instagram. « Youcef Belaïli est un jeune algérien doué dans son domaine. C’est grâce à lui que les supporters algériens sont sortis dans la rue pour fêter les exploits de l’équipe nationale. C’est un être-humain, il peut avoir raison, comme il peut avoir tort. Certes, il a besoin des conseils et d’orientation, comme tous les fils des musulmans, mais il a aussi besoin de protection et une conscience médiatique pour ne pas faire dans les deux poids deux mesures ». A-t-il écrit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hadj Redjem Mohamed Hakim (@hakimhadjredjem)

Belaïli reçoit le soutien de ses coéquipiers

Youcef Belaïli a également reçu le soutien de ses coéquipiers. Il y a même ceux qui l’ont affiché ouvertement dans des publications sur Instagram.

« On est tous avec toi mon frère », écrit Zakaria Naidji, ou encore Fethellah Tahar qui a publié sa photo avec son coéquipier. Dalil Hassan-Khodja, quant à lui, a écrit : « Tu reviendras plus fort mon frère, force ». On cite également Khalid Dahamni qui a écrit ! « On est tous avec toi ». De messages de soutien qui ne peuvent que consoler l’attaquant de l’équipe d’Algérie, qui sera contraint de rater les quatre prochains matchs de son équipe.