Lourd réquisitoire contre les spéculateurs sur le Fiat Doblo : le verdict sera connu à cette date

La Cour d’Alger a décidé de reporter le prononcé du jugement dans l’affaire de spéculation illégale concernant les véhicules neufs Fiat Doblo Panorama de fabrication locale. Ces véhicules avaient été mis en vente sur le site « Ouedkniss » à un prix exorbitant de 505 millions de centimes. L’audience est reportée au 24 septembre.

Les accusés ont comparu le 27 août dernier devant la première chambre pénale du tribunal d’Alger. Il s’agit de « S.S. », 32 ans, « N.I. », professeur d’université et directeur d’un institut de formation professionnelle à Zeralda, « D.C. », professeur en informatique et intelligence artificielle et enfin « S.Athmane », 64 ans, propriétaire de l’agence GRANDI AUTO, concessionnaire agréé Fiat dans la wilaya de Bouira.

Les accusés sont poursuivis pour spéculation illégale. Lors de leur interrogatoire, ils ont nié toutes les charges retenues contre eux. Leurs avocats ont utilisé tous les moyens de preuve pour faire tomber les accusations.

Le procureur général de la Cour d’Alger a requis la peine maximale de 10 ans de prison ferme contre chacun des quatre accusés, considérant les faits comme une tentative grave de porter atteinte à l’économie nationale.

Rappelons que l’affaire remonte à mai dernier, quand la Gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais a démantelé ce réseau spécialisé dans la spéculation illégale sur les Fiat Doblo Panorama. L’enquête a été déclenchée après la découverte d’une annonce proposant ce véhicule à 505 millions de centimes.

Lors du premier jugement en mai dernier, le tribunal de Bir Mourad Rais avait condamné les accusés à 10 ans de prison ferme et 100 000 dinars d’amende. Les condamnés devaient également verser 100 000 dinars à l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE).

🟢 À LIRE AUSSI : Véhicules neufs et de moins de 3 ans : fin des restrictions aux ports d’Alger et d’Oran

Spéculation sur les pneus : L’Algérie renforce sa lutte

L’Algérie intensifie sa lutte contre la spéculation illégale sur les pneus. Dans deux affaires distinctes, les tribunaux d’Oum el-Bouaghi et de Tiaret ont ordonné la mise en détention provisoire de plusieurs suspects. À Oum el-Bouaghi, un commerçant a été arrêté après la découverte de 304 pneus dans des entrepôts non déclarés. À Tiaret, deux individus ont été appréhendés pour la possession de 525 pneus destinés à la spéculation.

Face à ces tensions sur le marché des pneumatiques, le gouvernement algérien déploie une stratégie à double niveau. D’une part, il autorise l’importation massive de pneus avec un objectif de 300 000 unités, tandis que le producteur national Iris prévoit de doubler sa production annuelle à 4 millions d’unités.

🟢 À LIRE AUSSI : Pénurie de pneus : après le feu vert à l’importation, les spéculateurs tombent un à un

Modernisation du transport et assainissement du marché

En parallèle, une réforme majeure du secteur des transports est engagée. Suite à l’accident tragique d’Oued El-Harrach, l’État a ordonné le retrait des bus de plus de 30 ans et prévoit l’importation de 10 000 bus neufs. Ces mesures visent à moderniser le parc automobile et à assainir le marché des pneumatiques, tout en renforçant la sécurité des transports collectifs.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté globale de l’État algérien de lutter contre les pratiques illégales et de garantir la sécurité et la stabilité du marché des transports et des pneumatiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport public : Ghrieb finalise le plan d’importation de 10 000 bus