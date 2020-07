Lourd réquisitoire contre la chanteuse « Siham Japonia »

Placée hier, mardi 14 juillet, sous mandat de dépôt, la chanteuse de rai « Siham Japonia » risque jusqu’à cinq ans de prison ferme.

En effet, le procureur de la république du tribunal d’Oran a requis, ce mercredi, 5 ans de prison ferme contre la chanteuse « Siham Japonia ».

La chanteuse a été arrêté lundi dernier puis présenté le hier devant le juge d’instruction du tribunal d’Oran qui a ordonné son placement en détention provisoire.

Dans un communiqué rendu public ce matin, le tribunal a dévoilé les chefs d’accusation retenus contre « Siham Japonia ».

La jeune chanteuse est poursuivie pour « insulte à un fonctionnaire durant l’exercice de ses fonctions, insulte à un corps constitué, diffamation et prise d’ images et leur publication sans autorisation de la personne concernée et atteinte aux symboles de la guerre de la libération nationale, conformément à l’article 151 du Code pénal et aux articles de loi 99/07 sur le moudjahid et au martyr ».

Redaction d’Algerie360