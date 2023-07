Lourd bilan de noyades en Algérie depuis le début du mois juin 2023

Depuis le début de la saison de baignade, les services de protection civile ont enregistré 69 cas de noyades, dont 32 sur les plages maritimes. Selon le chargé de communication de la Direction générale de la protection civile, le lieutenant Youssef Abdat, cette tendance tragique émerge chaque été avec l’augmentation des températures.

Il a précisé que ces incidents ont touché divers plans d’eau, tels que les plages, les barrages, les puits, les bassins d’eau et les rivières. Depuis le début du mois de juin, 69 cas de noyades ont été enregistrés, dont 32 sur les plages et 37 dans d’autres plans d’eau.

Le responsable a alors souligné que l’imprudence et la témérité dans le choix des lieux de baignade sont les principales causes de ces incidents tragiques. Les personnes ont souvent choisi de se baigner dans des zones non surveillées ou interdites, que ce soit sur des plages, dans des bassins d’eau ou dans des réservoirs d’irrigation. Ces lieux peuvent présenter un risque de noyade certain, sans oublier les maladies qui peuvent en résulter.

Mesures préventives et sensibilisation

Dans cette même lignée, la protection civile a averti que la visibilité dans ces bassins d’eau est souvent nulle, exposant les personnes à des blessures graves causées par des objets tranchants qui peuvent être présents sous l’eau et difficiles à voir. Les services de protection civile sont intervenus à plusieurs reprises pour secourir des victimes de ce type d’accidents.

La baignade dans des plages interdites et le saut d’une hauteur dans l’eau sont donc considérés comme des comportements dangereux qui ont entraîné plusieurs victimes. Pour éviter de tels risques, un dispositif spécial a été mis en place sur les plages autorisées à la baignade dans 14 provinces côtières. Ce dispositif est composé de personnel de surveillance, de plongeurs et de conducteurs de bateaux pneumatiques, ainsi que de médecins au centre de traitement à l’oxygène sous haute pression.

En tant que mesure préventive, la Direction générale de la protection civile a lancé, depuis le 7 mai dernier, des campagnes de sensibilisation sur les différents dangers liés à la saison estivale. Cela comprend les incendies de forêt et de récoltes agricoles, la baignade dans des plans d’eau, ou même l’intoxication alimentaire et les piqûres de scorpions. Ces campagnes ont lieu dans toutes les provinces du pays.