Lounis Hamitouche, fondateur de la laiterie Soummam, s’éteint à l’âge de 78 ans

L’Algérie vient de perdre l’un de ses plus grands entrepreneurs. Lounis Hamitouche, fondateur de la célèbre laiterie Soummam, est décédé à l’âge de 78 ans. Figure emblématique du secteur agroalimentaire, il laisse derrière lui un parcours inspirant et une entreprise devenue leader national.

Né en 1946 dans une modeste famille paysanne, Lounis Hamitouche quitte son village à 23 ans pour tenter sa chance à Alger. Sans ressources mais animé d’une grande ambition, il débute dans le transport de marchandises entre Alger et Tamanrasset. Grâce à sa ténacité et son sens du commerce, il développe rapidement une flotte de camions.

Après une tentative infructueuse dans la confection, il se lance en 1993 dans la production de yaourts. C’est ainsi que naît la laiterie Soummam, avec seulement 20 employés et une production de 20 000 pots par jour. En l’espace de trois décennies, l’entreprise connaît une croissance spectaculaire : plus de 1 350 collaborateurs, une production multipliée par 250 et une position de leader face à des géants comme Danone.

Le siège de la laiterie se trouve à Taharacht, dans la wilaya de Béjaïa. Au fil des années, le groupe n’a cessé de s’agrandir avec les extensions successives de ses usines (Soummam 1 à 4), témoignant d’un modèle de développement industriel maîtrisé. En 2011, Soummam détenait déjà 42 % de part de marché sur le segment du yaourt en Algérie.

Un héritage industriel durable pour l’agroalimentaire algérien

Le parcours de Lounis Hamitouche est souvent cité en exemple dans le monde entrepreneurial : celui d’un autodidacte, parti de rien, qui a su bâtir un empire avec vision et persévérance. Son succès repose sur un modèle familial, un ancrage local fort et une capacité à investir continuellement dans la modernisation.

Grâce à une stratégie industrielle soutenue ( construction de nouvelles unités, acquisition de technologies modernes, élargissement de la gamme de produits ) la laiterie Soummam a su fidéliser des millions de consommateurs. Elle s’est également distinguée par son réseau logistique, sa capacité de distribution à l’échelle nationale et une qualité constante de ses produits.

Le décès de Lounis Hamitouche marque une page importante de l’histoire de l’industrie agroalimentaire algérienne. Mais l’héritage qu’il laisse à la fois économique, humain et symbolique – continue de vivre à travers ses équipes, ses partenaires et les millions de foyers qui consomment chaque jour les produits Soummam.