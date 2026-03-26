Lounis Aït Menguellet en tournée aux États-Unis : une première historique

C’est une annonce qui a suscité beaucoup de joie et d’émotions au sein de la diaspora algérienne et kabyle installée outre-Atlantique. Lounis Aït Menguellet, monument vivant de la chanson kabyle, vient d’officialiser une tournée exceptionnelle aux États-Unis, prévue pour avril 2026.

Une première historique dans la carrière d’un artiste qui, depuis plus d’un demi-siècle, porte haut la poésie, l’identité et la profondeur de la culture kabyle et algérienne.

Une tournée inédite pour une légende

Après plus de 60 ans de carrière, Lounis Aït Menguellet continue de surprendre son public. Connu pour sa discrétion médiatique et sa fidélité à ses valeurs artistiques, le chanteur originaire de Tizi Ouzou, plus précisément du village Ighil Bouamas, s’apprête à franchir une étape majeure : rencontrer son public américain lors d’une série de concerts très attendus.

Cette tournée représente un événement rare, voire historique, pour les admirateurs de l’artiste vivant aux États-Unis, qui n’ont souvent eu accès à ses performances qu’à travers des enregistrements ou des concerts en Algérie et en Europe.

Trois grandes villes américaines au programme

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’artiste accompagné par son bras droit, son fils Djaffer, a dévoilé trois dates officielles :

Chicago : 18 avril 2026 – Lycée préparatoire du Collège Steinmetz

Philadelphie : 19 avril 2026 – Théâtre Keswick

San Francisco : 25 avril 2026 – Théâtre Herbst

Trois métropoles stratégiques, connues pour accueillir une communauté maghrébine et kabyle importante, ce qui laisse présager une affluence record.

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Ces concerts ne seront pas de simples spectacles : ils s’annoncent comme de véritables rendez-vous culturels et émotionnels, où la musique kabyle résonnera au cœur des grandes villes américaines.

Pour la diaspora, c’est aussi une manière de se reconnecter à ses racines, de célébrer une culture vivante et de partager un moment rare avec une figure emblématique.